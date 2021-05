Caitlyn Jenner prend en charge les restrictions sportives anti-transgenres [VIDEO] ⋆ 10z viral

*Caitlyn Jenner, l’ancien olympien de 71 ans anciennement connu sous le nom de Bruce Jenner, a pesé sur la législation qui interdirait aux filles et aux femmes transgenres de jouer dans des équipes sportives féminines. Jenner a déclaré à TMZ au cours du week-end qu’elle soutenait pleinement ces interdictions.

«C’est une question d’équité. C’est pourquoi je m’oppose aux garçons biologiques trans issus de la compétition sportive pour filles à l’école », a-t-elle déclaré. «Ce n’est tout simplement pas juste. Et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles. »

Les commentaires de Jenner font suite au projet de loi récemment adopté en Floride qui interdirait aux étudiants transgenres de participer à des sports scolaires féminins et féminins.

«Ce projet de loi discriminatoire est nuisible et tout simplement inutile; Les jeunes transgenres pratiquent des sports conformes à leur identité de genre depuis des années sans incident au niveau de l’État, des collèges et des professionnels ». Cathryn Oakley. Le directeur législatif de l’État de la Campagne des droits de l’homme et l’avocat principal, ont déclaré dans un communiqué. «Ce projet de loi est basé sur la peur, pas sur les faits, et poussé par des législateurs qui ont été nourris de désinformation par des extrémistes anti-LGBTQ qui ne se soucient pas des sports féminins ou des Floridiens – ils se soucient de démanteler l’égalité et n’ont aucun scrupule à ce que les jeunes transgenres soient blessés. Dans le processus.”

Regardez le rapport vidéo ci-dessus.

LIRE LA SUITE: Caitlyn Jenner annonce qu’elle est candidate au poste de gouverneur de Californie, Twitter répond

Je ne m’attendais pas à ce qu’on me le demande lors de ma course de café du samedi matin, mais je suis clair sur ma position. C’est une question d’équité et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles. – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 1er mai 2021

Pendant ce temps, Caitlyn Jenner a annoncé le mois dernier qu’elle envisageait une course pour le prochain gouverneur de Californie, et la nouvelle a fait l’objet de critiques sévères sur Twitter.

“J’en suis!” Jenner a écrit dans une annonce sur Instagram. “Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire”, a ajouté Jenner, visant l’actuel gouverneur démocrate Gavin Newsom.

L’ancienne star de «Keeping Up with the Kardashians», qui est un républicain convaincu, a déclaré à Axios que «au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par un régime à parti unique qui place la politique au-dessus du progrès et les intérêts particuliers au-dessus. gens.”

Jenner «se présente comme quelqu’un qui est socialement libéral et économiquement conservateur», a déclaré un conseiller de campagne au média. Elle a enrôlé l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, pour la conseiller sur sa candidature au poste de gouverneur de Californie.

Parscale «n’est pas le directeur de campagne, mais fournit des conseils sur les personnes à remplir des rôles spécifiques», a tweeté la correspondante du New York Times à Washington, Maggie Haberman.

Per Axios, Jenner, dont les filles sont le mannequin Kendall Jenner et le magnat du maquillage Kylie Jenner – «parle avec des consultants politiques» d’une course pour le bureau du gouverneur.