Caitlyn Jenner révèle que la relation avec Kris n’est pas si bonne

Caitlyn Jenner révèle que la relation avec Kris Jenner n’est pas aussi bonne… qu’elle le devrait. Caitlyn a parlé de l’état actuel de sa relation avec son ex-femme, la momager Kardashian-Jenner.

Lors de l’épisode de lundi de Big Brother VIP, « Keeping Up With The Kardashians » a fait le point sur leur relation avec la maman.

«Je dirais que de mon point de vue, notre relation n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être. Je n’ai aucune rancune envers elle. J’aurais aimé que ce soit plus proche, mais ce n’est pas le cas. »

D’après E! News, à la suite de la révélation, a demandé à Caitlyn si elle pensait que son ex avait des « appréhensions » à son égard, et la star de télé-réalité de 72 ans a répondu :

« Je pense que c’est un euphémisme. » « Notre relation va bien. Je pense que ça pourrait être mieux juste pour les enfants. C’est toujours comme ça quand tu as ça. Tout dépend de la façon dont la mère et le père s’entendent. C’est facile? C’est bien? Ils voient? Y a-t-il des tensions entre eux ? »

La star de « I Am Cait » et Kris Jenner, qui ont deux filles ensemble, Kylie et Kendall Jenner, ont mis fin à leur mariage en 2013, après 23 ans. Les stars de KUWTK sont parties en 2017 après que Caitlyn a accordé l’interview de Vanity Fair et publié ses mémoires, Les secrets de ma vie. Dans son livre, Cait a révélé que Kris Jenner était au courant de sa crise d’identité de genre, ce que la maman a nié.

Le rapport dit que ce n’est pas que du ressentiment, et Kris sera toujours là pour Caitlyn, comme les fans l’ont vu lors de la dernière saison de « Keeping Up With The Kardashians ». En avril, Kris a parlé avec l’amie de Caitlyn, Sophia Hutchins, d’aider Cait dans sa carrière.

Après avoir parlé à ses filles, Kris a décidé d’appeler Caitlyn et Sophia et de l’aider à planifier sa chaîne YouTube pour développer son entreprise.

« Bien que je ne puisse pas comme par magie améliorer les choses entre nous, je suis là pour soutenir. Je veux juste qu’elle soit heureuse. J’étais donc heureuse de lui offrir mes conseils et mon soutien dans quelque chose qu’elle essayait de faire. »

Ainsi, Caitlyn Jenner révèle que la relation avec Kris n’est pas aussi bonne… qu’elle devrait l’être.