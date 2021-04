Caitlyn Jenner se présente pour remplacer le gouverneur de Californie Gavin Newsom

L’ancienne olympienne et star de la télé-réalité Caitlyn Jenner est devenue l’une des personnes les plus en vue à participer aux élections de rappel prévues en Californie lorsqu’elle a annoncé vendredi qu’elle lançait une offre pour remplacer le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

La candidature de Jenner devrait être une bataille difficile, mais le défi dirigé par les républicains contre le mandat de Newsom a reçu un coup de pouce ces derniers mois grâce à la pandémie de Covid-19: d’abord, alors que la campagne de rappel a été prolongée à cause du virus, puis après Newsom a violé ses propres mandats en matière de santé publique en participant à un dîner sans masque à l’intérieur en novembre.

Une élection de rappel n’est pas encore une chose sûre, mais cela semble extrêmement probable, car les opposants de Newsom ont recueilli plus de 2,1 millions de signatures pour soutenir l’effort. Toutes ces signatures ne s’avéreront pas valides – au moins 266000 environ ne le sont pas, selon le secrétaire d’État de Californie – mais il en faut moins de 1,5 million pour déclencher un rappel.

“Je suis un vainqueur éprouvé et le seul étranger à pouvoir mettre fin à la période désastreuse de Gavin Newsom en tant que gouverneur”, a déclaré Jenner, un républicain, dans un communiqué vendredi. «Les Californiens veulent mieux et méritent mieux de la part de leur gouverneur.»

Selon un récent sondage du Public Policy Institute de Californie, seuls 40% environ des électeurs californiens soutiennent un vote de rappel, et Newsom a lancé une campagne à part entière «Stop the Republican Recall» pour s’opposer à l’effort.

Jenner a critiqué Newsom pour «des verrouillages trop restrictifs» et des impôts élevés, et a également frappé le gouverneur pour avoir assisté à un dîner avec des lobbyistes au plus fort de la pandémie l’année dernière.

“Ce n’est pas la Californie que nous connaissons”, a déclaré Jenner dans sa déclaration de vendredi. “C’est la Californie de Gavin Newsom, où il nous ordonne de rester à la maison mais sort dîner avec ses amis lobbyistes.”

Selon Axios, qui a rapporté pour la première fois l’annonce de campagne de Jenner vendredi, plusieurs anciens responsables de la campagne de Trump, y compris le directeur de campagne Brad Parscale et le sondeur Tony Fabrizio, participent déjà à la campagne de Jenner, bien que Parscale ne soit pas censé assumer un rôle formel.

Jenner, qui est transgenre, a précédemment soutenu Trump, apparaissant même à la Convention nationale républicaine de 2016 à Cleveland, dans l’Ohio. Elle a publiquement rétabli son soutien en octobre 2018 en réponse aux attaques de l’administration Trump contre les Américains trans.

Mais un conseiller de Jenner a déclaré à Axios vendredi que, lors d’une élection de rappel, Jenner se présenterait «comme quelqu’un de socialement libéral et fiscalement conservateur» et s’éloignerait de l’étiquette de «Trump républicain».

“Ce sera une campagne de solutions”, a déclaré Jenner vendredi, “fournissant une feuille de route vers la prospérité pour renverser cet état et enfin nettoyer les dommages que Newsom a causés à cet état.”

Les conseillers disent également que Jenner, qui a joué dans l’émission de télé-réalité Keeping Up With the Kardashians, bénéficiera d’une notoriété substantielle, selon Axios. Jenner est devenue célèbre pour la première fois en tant que décathlonienne, remportant des médailles d’or olympiques dans les années 1970 et renouvelant sa visibilité au sein de l’empire médiatique Kardashian.

Mais le site de potins de célébrités TMZ a rapporté que les membres célèbres de la famille de Jenner ne feraient pas campagne en son nom, en partie à cause de différences politiques. Et bien que Jenner ait renoncé à son soutien à Trump, au moins une importante organisation de défense des droits LGBTQ s’est également prononcée contre sa candidature.

Jenner «a passé des années à dire à la communauté # LGBTQ + de faire confiance à Donald Trump. Nous avons vu comment cela s’est avéré. Maintenant, elle veut que nous lui fassions confiance? l’organisation Equality California a tweeté vendredi. «Passe difficile.»

La pandémie de Covid-19 a stimulé un effort de rappel de longue date

Les efforts de rappel sont courants dans les 19 États qui les autorisent, mais comme l’a expliqué Vox’s Jerusalem Demsas, ils ne réussissent pas souvent. Dans le cas de Newsom, cependant, la pandémie – et son dîner peu judicieux dans un restaurant haut de gamme de la Napa Valley au milieu de celle-ci – l’ont mis dans une situation délicate.

Bien que l’effort de rappel lui-même, qui a été déposé le 21 février 2020, soit antérieur à la crise généralisée de Covid-19 aux États-Unis, la date limite pour recueillir les signatures a été prolongée par un juge en novembre de l’année dernière, et le dîner apparemment sans masque de Newsom à French Laundry the le même mois lui a donné un coup de pouce.

Comme l’a rapporté Demsas, «l’hypocrisie de Newsom et la décision de dîner dans un établissement à 350 dollars par personne alors que tant de résidents de l’État souffraient du ralentissement économique et que les résidents étaient mis en garde contre les rassemblements de vacances avec leur famille, a été un moment de mobilisation pour l’effort de rappel. “

EXCLUSIF: Nous avons obtenu des photos du gouverneur Gavin Newsom lors du dîner de Napa où il est dans l’eau chaude. Les photos remettent en question à quel point le dîner était à l’extérieur. Un témoin qui a pris des photos nous dit que son groupe était si bruyant que les portes coulissantes ont dû être fermées. 22h sur @FOXLA pic.twitter.com/gtOVEwa864 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 18 novembre 2020

Malgré l’annonce de Jenner vendredi, cependant, le rappel n’est pas encore gravé dans la pierre. Les signatures sont toujours en cours de vérification, et bien que les comtés soient confrontés à la date limite du 29 avril pour déclarer le nombre de signatures qu’ils ont reçues, les électeurs auront la possibilité de retirer leurs signatures s’ils le souhaitent, selon CalMatters.

Pourtant, au moins 1,2 million de signatures valides ont été reçues jusqu’à présent, ce qui signifie qu’un rappel devrait se poursuivre.

Si c’est le cas, les Californiens devront répondre à deux questions: veulent-ils rappeler Newsom et, si oui, qui veulent-ils le remplacer?

En fait, retirer Newsom de ses fonctions prend une majorité simple des électeurs, et gagner l’élection pour le remplacer ne prend qu’une pluralité, selon CalMatters – mais il n’y a pas de limite au nombre de candidats pouvant se présenter. Cela pourrait conduire à un champ de challengers massif et chaotique.

Outre Jenner, l’ancien candidat au poste de gouverneur républicain John Cox, qui a perdu contre Newsom en 2018, est en lice, tout comme l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, également républicain.

En 2003, les électeurs californiens ont rappelé le gouverneur Gray Davis, un démocrate. Sur un champ de plus de 100, le bodybuilder et acteur Arnold Schwarzenegger a remporté l’élection pour le remplacer avec moins de 50 pour cent des voix; il a finalement servi deux mandats en tant que gouverneur républicain.

“C’est une douleur coûteuse et distrayante pour les Californiens si cela se produit”, a déclaré le porte-parole de Newsom, Dan Newman, à Vox le mois dernier. «Lors du rappel de Davis, nous avions 135 candidats et c’était un cirque total. Certaines personnes pensent que nous pourrions avoir 10 fois plus de candidats cette fois-ci. »

Mais comme le souligne Demsas, l’électorat californien est très différent de celui de 2003. L’État est plus fortement démocrate, et la cote de favorabilité de Newsom a oscillé bien au-dessus de celle de Davis au moment de son rappel. En conséquence, les sondeurs suggèrent que Newsom a de bonnes chances de sortir de cette campagne de rappel.

Les choses s’améliorent également en Californie du point de vue de la santé publique: l’État a l’un des taux les plus bas de nouvelles infections à Covid-19 dans le pays, et plus de 40% des Californiens ont reçu au moins une dose de vaccin.

Mais avec un effort de rappel déjà lancé, l’entrée de Jenner dans la course marque une autre ride dans le mandat trépidant de Newsom en tant que gouverneur – et sa célébrité pourrait rendre le combat plus difficile.