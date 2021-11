Caitlyn Jenner semble gâcher une autre annonce de grossesse de Kardashian

Caitlyn Jenner a peut-être gâché une autre grossesse Kardashian-Jenner. Dans une interview avec Good Morning Britain vendredi, la star de télé-réalité a mentionné qu’elle attendait ses 19e et 20e petits-enfants, affirmant qu’il y en avait « deux dans le four ». Alors que l’un est le deuxième enfant de sa fille Kylie Jenner avec le rappeur Travis Scott, il y a des spéculations quant à savoir à qui appartient le deuxième bébé mentionné.

Cependant, les gens ont rapidement souligné que l’aspirant politicien faisait probablement référence à son fils Burt Jenner, l’un de ses enfants issu de son premier mariage avec Chrystie Crownover. Burt a annoncé que lui et sa petite amie Valerie Pitalo attendaient leur premier enfant en août. Son deuxième enfant de ce mariage, Cassandra, a trois enfants. Elle a également deux enfants de son second mariage avec Linda Thompson : Brandon, qui a trois enfants, et Brody, qui n’a pas d’enfant. De son troisième mariage avec Kris Jenner, Jenner a Kylie, qui a un enfant, et Kendall qui est également sans enfant. Elle a également quatre beaux-enfants Kardashian qui ont tous donné ses petits-enfants : Kim a quatre enfants, Kourtney en a trois, Khloe en a un et Rob en a un.

« J’ai dit à tous les enfants que je pars pour 30 petits-enfants. C’est un joli chiffre rond », a déclaré Jenner. « Maintenant, les filles n’étaient pas trop excitées à ce sujet, mais je suppose que si vous avez dix enfants, vous en avez en moyenne trois chacun, mais un peut en avoir quatre, un peut en avoir deux, donc nous sommes en quelque sorte dans les temps. J’aime un bon objectif et le les filles sont dessus. »

Il serait logique qu’il y ait des spéculations sur laquelle des Kardashian-Jenners tomberait enceinte, compte tenu du fait que Khloe a parlé dans le passé de vouloir un frère pour True. Cependant, le candidat le plus probable pour la prochaine sœur à tomber enceinte est Kourtney, qui s’est récemment fiancée au batteur de Blink-182 Travis Barker. Plusieurs sources disent à E! News que les deux « espèrent s’attendre à l’année prochaine ».

L’initié a déclaré que le couple « aime tous les deux les enfants » et « n’aimerait rien de plus que d’avoir un bébé ensemble. Kourtney a toujours voulu un autre bébé et ne s’est jamais sentie comme si elle en avait fini. » Une deuxième source a ajouté que l’aînée des Kardashian se sentait encore plus à l’aise suite à ce désir avec son fiancé rockeur. « Maintenant qu’elle est avec Travis, elle le veut encore plus », partage la deuxième source.

Une troisième source a déclaré au média que la famille Kardashian était complètement derrière le couple pendant une période aussi importante et soutenait pleinement l’idée qu’ils aient plus d’enfants. « Ce sont tous les deux de très bons parents et aiment passer du temps avec leur famille », partage la troisième source. « Travis est connu pour être un père tellement incroyable, donc cela semble être la chose naturelle à faire pour eux. »