Caitlyn Jenner subit une arthroplastie du genou après 25 ans de retard

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Caitlyn Jenner a révélé qu’elle avait subi une importante intervention médicale qu’elle avait reportée pendant plus de deux décennies, ayant subi une arthroplastie du genou.

La veille de Noël, la star de télé-réalité a partagé une vidéo sur Instagram expliquant qu’elle avait été opérée il y a plus d’une semaine.

Dans la vidéo, la femme de 72 ans s’est filmée allongée sur un lit d’hôpital en blouse, faisant pivoter la caméra sur sa jambe pour révéler l’encre de marquage appliquée sur son genou avant l’opération.

‘D’accord! Devinez ce que je fais aujourd’hui ? Oui, je me fais remplacer le genou », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

« J’ai repoussé ça pendant 25 ans et je vais enfin le faire aujourd’hui ! J’essaierai de vous tenir au courant en cours de route.

Dans la légende, Caitlyn a révélé que le remplacement avait eu lieu il y a 11 jours.

Caitlyn a promis d’informer les fans de la façon dont elle s’entend (Photo : ./Caitlyn Jenner/Instagram)

‘Joyeux Noël! Cette année, j’ai eu un nouveau genou. Il y a 11 jours, j’ai subi une arthroplastie du genou », a-t-elle écrit.

« Je vous tiendrai au courant de mes progrès ! Restez à l’écoute. Profitez de votre Noël! Restez en bonne santé et heureux.

Plusieurs personnes ont souhaité à la personnalité des médias un prompt rétablissement, une personne a commenté: « J’espère que vous vous rétablirez bientôt, prenez bien soin de vous. »

‘Bonne chance. Espérons que tout se passe bien. Joyeux Noël », a écrit quelqu’un d’autre.

Considérant que Caitlyn a admis que le remplacement du genou aurait dû avoir lieu il y a 25 ans, on pourrait en conclure que sa carrière sportive en était probablement la cause.

Elle a déclaré à TMZ que sa douleur « atroce » était due à l’entraînement qu’elle avait suivi pour les Jeux olympiques de 1976.

Caitlyn a participé aux Jeux olympiques avant sa transition (Photo : Tony Duffy/Allsport)

L’ancienne athlète a participé à ses premiers Jeux olympiques en 1972, qui se sont déroulés à Munich.

Elle a remporté l’or aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal pour le décathlon, et a également remporté les Jeux panaméricains l’année précédente.

Plus tôt cette année, une série documentaire a été publiée sur Netflix intitulée Untold, avec l’un des épisodes axé sur la carrière de Caitlyn.

Sa belle-fille Kim Kardashian a révélé sur Instagram qu’elle le regardait, marquant Caitlyn en écrivant: « Attendez ce doc cependant… »

Kim a récemment fait la une des journaux en raison de sa supposée romance avec la star de Saturday Night Live Pete Davidson, à la suite de sa séparation d’avec Kanye West.

Il a été révélé que Pete n’avait pas encore rencontré les enfants de Kim, malgré les spéculations sur les plans de Noël du couple.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Kris Jenner sort une chanson de Noël avec les tourtereaux Kourtney Kardashian et Travis Barker et c’est emblématique



PLUS : Kim Kardashian « peut à peine être dans la même pièce » que Kanye West et veut passer Noël avec Pete Davidson





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();