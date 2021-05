Caitlyn pour la Californie! [UPDATED] | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Caitlyn Jenner sera-t-elle le prochain gouverneur de Californie? Le plus gros obstacle est probablement d’amener une majorité de Californiens à voter pour le rappel de Gavin Newsom, qui est impopulaire mais a le poids de l’establishment démocrate derrière lui dans un État majoritairement démocrate. Mais si les électeurs sont prêts à mettre fin à l’échec de Newsom, Jenner peut avoir une vraie chance.

Hier, elle a publié cette vidéo de campagne, qui, à mon avis, sonne les bons thèmes:

Caitlyn pour la Californie? Pourquoi pas?

STEVE ajoute: Attendez, tous ces prix de «courage» que Jenner a remportés du Human Rights Campaign Fund et d’autres vont être révoqués (comme le prix «humaniste» de Richard Dawkins), parce qu’elle a choisi le mauvais parti. Quoi qu’il en soit, cette campagne contribuera à rendre plus évidente que le racket de la politique identitaire est ancré dans l’idéologie de gauche, et non dans la véritable individualité ou l’épanouissement personnel.

MISE À JOUR: Cela n’a pas pris longtemps.

MISE À JOUR 2 – à tous les commentateurs qui pensent que la candidature Jenner est «problématique». Écoutez, si vous ne pouvez pas avoir de gouvernement sensé, au moins vous pouvez avoir un gouvernement divertissant! Si vous proposiez cela comme scénario à Hollywood, chaque directeur de studio vous jetterait à la porte. «Personne n’aurait autant de suspension volontaire de l’incrédulité!»