Caitríona Balfe d’Outlander parle de la saison 6, mais maintenant je souhaite vraiment qu’ils se dépêchent avec les nouveaux Eps

Outlander est une émission qui a couvert des périodes troublantes de l’histoire, et la série n’a jamais hésité à se plonger dans les nombreuses parties les plus sombres de la vie qui en ont découlé. Claire, Jamie et leurs divers amis et leur famille ont traversé des guerres, des agressions sexuelles, des combats personnels brutaux, de longues peines de prison et bien plus encore pendant leur passage sur nos écrans, et les choses ne seront pas beaucoup plus faciles pour eux lorsque le nouveau la saison commence.

On nous a déjà dit qu’il allait y avoir des problèmes sur la crête entre les habitants de la terre, et certains d’entre eux viendront des nouveaux arrivants, Tom, Malva et Allan Christie. Dans sa conversation avec Entertainment Weekly à propos de la saison 6 d’Outlander, Caitríona Balfe a déclaré :