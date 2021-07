Caitriona Balfe et Sam Heughan admirent le fan art sur le tournage de la saison 6 d’Outlander (VIDEO) .

in

Les stars d’Outlander Caitriona Balfe et Sam Heughan prennent le temps d’apprécier leurs fans dans une nouvelle vidéo en coulisses.

Filmés sur le tournage de la saison 6, les stars qui incarnent Claire et Jamie Fraser se sont assises pour regarder certaines des incroyables créations de fan art réalisées par leurs fidèles téléspectateurs. Le moment ouvre également la voie à des taquineries légères entre les costars.

Allant des dessins et des travaux de broderie aux reconstitutions complètes de costumes, Balfe et Heughan sont impressionnés par les fans talentueux qui partagent leurs passions à travers l’art. La séance commence avec les stars qui regardent un dessin envoyé par un fan avec le pseudo Instagram @_dkart_ et leur réaction est inestimable.

“C’est très bien, mais Sam n’est pas si jeune,” dit Balfe sans ambages. « Il n’a pas l’air si jeune. Alors que Heughan tente de se défendre et de défendre le dessin, Balfe continue de faire valoir son point de vue en ajoutant que “même dans la saison 1, vous n’aviez pas l’air si jeune”.

Inutile de dire que l’échange se dissout dans le rire alors que Heughan continue de défendre son look jeune. Et c’est le ton que prend toute la vidéo alors que les stars plaisantent les unes avec les autres tout en examinant de près quelques pièces merveilleuses.

La saison 6 a récemment terminé le tournage en Écosse et Starz a déjà annoncé son intention de faire une apparition d’Outlander au New York Comic-Con en octobre. En attendant, regardez le segment hilarant ci-dessous et restez à l’écoute pour la sixième saison d’Outlander qui arrivera au début de 2022.

Étranger, Saison 6, Début 2022, Starz

