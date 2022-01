Caitriona Balfe révèle cette frustration avec Outlander

Caitriona Balfe veut être connue comme plus qu’une simple actrice.

Dans une interview avec Vanity Fair, publiée le jeudi 6 janvier, la star d’Outlander a déclaré qu’elle avait exprimé son désir de réaliser un épisode de la série bien-aimée, qui entame sa sixième saison en mars, mais pense que sa demande « tombe un peu dans l’oreille d’un sourd. »

Selon Balfe, elle prévoyait de réaliser un épisode dans la saison six, mais la pandémie, sa grossesse et son rôle d’actrice principale ont posé quelques difficultés. Elle regrette que cela n’ait pas pu se produire, affirmant que cela « aurait été l’occasion parfaite pour moi [to direct] dans un espace très sûr. »

« Je suis si proche de toute notre équipe de tournage, et ils discutaient toujours de l’objectif qu’ils utilisent et de la monture dont il s’agit et ils sont vraiment toujours très utiles pour me donner autant d’informations que je le souhaite. » Balfe réfléchit. « C’est une honte, mais hors de mes mains. »