CaixaBank accompagne les équipes espagnoles à Tokyo 2020

15/07/2021

Le à 16h23 CEST

CaixaBank est un partenaire sponsor de la Fédération espagnole de basket-ball (FEB) et sponsor officiel de l’équipe espagnole, à la fois féminin et masculin, dans toutes ses catégories, allant de l’absolu au moins de 16 ans, et sponsor principal de la Fédération espagnole des sports pour personnes handicapées, dans le but de promouvoir le basket-ball en fauteuil roulant.

L’entité financière est impliquée dans le basket national depuis 2013 et son implication et l’activation de multiples initiatives autour de ce sport ont permis de rendre visible et d’étendre l’impact des plus grands succès internationaux. Dans votre mise en œuvre de la stratégie de mécénat, CaixaBank a collaboré avec les principaux événements de basket-ball qui ont eu lieu au cours de la dernière décennie en Espagne, à la fois professionnels et amateurs, transférant les valeurs du sport dans tous les coins du pays.

L’événement privé, organisé au WiZink Center de Madrid, a mis en vedette les participation des dirigeants des deux entités, tous les membres du staff technique des deux équipes, ainsi que les joueurs convoqués à ce jour par Sergio Scariolo et Lucas Mondelo.

Ce jour, avant la dernière session de formation dans notre pays, était le point final à la préparation des deux équipes avant ses déplacements avant les Jeux Olympiques. Ce jeudi, l’équipe nationale masculine se rendra à Las Vegas, où elle disputera son dernier match de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 le 18 juillet. De son côté, l’équipe féminine se rendra directement dans la capitale japonaise ce samedi.

José Ignacio Goirigolzarri et Jorge Garbajosa Ils ont présidé un acte dans lequel les valeurs telles que le leadership, le travail d’équipe, la confiance, l’engagement, la persévérance ou l’effort, entre autres, que les deux groupes incarnent ont été mises en évidence. Le Président de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, a souligné qu’« à l’heure où la société est constamment à la recherche de références, ces sélections ils ont toujours été un exemple grâce au groupe humain qu’ils ont formé et qui met tout son talent, son sacrifice et son potentiel individuel au service d’un objectif commun & rdquor;

Pour sa part, Jorge Garbajosa, président de la FEB, a souligné « l’implication de CaixaBank dans les orientations stratégiques présentes et futures de la Fédération. Il y a des symboles qui sont bien plus que des symboles. Que le Président de CaixaBank souhaite venir voir ce que nos équipes masculines et féminines ressentent comme une valeur inestimable tant pour la Fédération que pour nous tous qui la composons & rdquor ;.