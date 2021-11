CaixaBank achève la migration des données clients de Bankia

13/11/2021 à 20:06 CET

CaixaBank a achevé ce samedi la phase de migration des données des systèmes de Bankia, « heures d’avance sur l’horaire », de sorte que le service de banque numérique pour les clients de cette entité est désormais entièrement disponible.

Les travaux d’intégration technologique, le plus important réalisé à ce jour dans le système financier espagnol, permettra la transmission des informations de 7,6 millions de clients de Bankia à CaixaBank et la prévision est qu’elle sera achevée le lundi 15.

Comme le rapporte l’institution financière, il était prévu d’ouvrir la phase d’opérations numériques aux clients de Bankia entre la nuit du samedi 13 et le dimanche 14, mais « le bon déroulement du processus d’intégration technologique a permis faire avancer la restauration du service ».

Après cette phase, les clients de Bankia peuvent désormais consulter leur solde et effectuer des opérations via CaixaBankNow et imagin, et les canaux numériques de Bankia sont automatiquement redirigés vers ceux de CaixaBank.

De même, le service d’envoi et de réception d’argent via Bizum et transferts immédiats qui ont pour origine ou destination des clients Bankia, qui a été interrompu pendant quelques heures en raison de l’intégration technologique.

Le réseau de guichets automatiques et les POS (terminal points de vente) des magasins sont maintenus fonctionne « normalement », comme cela était prévu, a indiqué CaixaBank dans un communiqué.

Les clients Bankia qui ont retiré de l’argent ou effectué des achats par carte au cours des dernières heures peuvent désormais les voir reflété lorsqu’ils vérifient leur équilibre et leurs mouvements via le guichet automatique et les canaux numériques.

À la suite de cette union, l’ensemble du réseau commercial commence à offrir le même catalogue de produits et services, et de travailler avec la même plateforme technologique.