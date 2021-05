CaixaBank et Bankia, protagonistes d’une nouvelle campagne de phishing: gare à ces faux emails | La technologie

INCIBE met en garde contre une nouvelle campagne de phishing qui supplante les marques bancaires telles que Bankia et CaixaBank pour voler les données des utilisateurs.

Les faux e-mails sont à l’ordre du jour, les campagnes de phishing se sont développées ces dernières années pour devenir une menace très pertinente sur Internet. Dans le même temps, il s’agit d’éduquer les utilisateurs afin qu’ils soient plus agiles lorsqu’il s’agit de détecter ces arnaques numériques.

Les cybercriminels utilisent des marques bien connues et importantes telles que les banques pour attirer leurs victimes, qui ont confiance et ont peur de tout problème avec leurs comptes bancaires, comme dans ce cas. Les e-mails garantissent que l’utilisateur doit fournir à nouveau ses données sur une page Web qui prétend provenir de cette société.

Dans le Affaire Bankia, entité récemment absorbée par CaixaBank, l’utilisateur est informé de l’échec d’une mise à jour de son compte. “Mise à jour de sécurité non effectuée, veuillez valider la mise à jour requise.”

Le message peut varier, mais l’idée est toujours la même, cliquez sur un lien qui est joint à cet e-mail et que nous amène à un site Web frauduleux. Il semble que nous soyons sur le site Web de Bankia mais ce n’est pas le cas et en saisissant des données telles que l’identifiant et le mot de passe, les cybercriminels ont déjà ce qu’il faut pour opérer en notre nom.

Ce système se répète avec la campagne au nom de CaixaBank. Il est important de reconnaître ces messages et astuces pour pouvoir les identifier lorsqu’ils atteignent notre adresse e-mail ou mobile et les éviter. Les banques ne contactent généralement pas les clients par courrier sur des questions de ce genre.

Dans tous les cas, en cas de doute, il est préférable d’accéder au site Web de notre banque d’une autre manière, sans utiliser le lien fourni par l’email. Depuis le navigateur, recherchez la page officielle comme lorsque nous vérifions le solde et vérifions si cet avis est réel.

Il est également important de ne télécharger aucun fichier à partir de cet e-mail, il peut contenir des logiciels malveillants comme nous l’avons vu dans d’autres cas d’escroquerie numérique. Nous vous laissons ici une série de conseils pour éviter d’être victime de ces déceptions de plus en plus fréquentes.