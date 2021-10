CaixaBank gagne 4 801 millions jusqu’en septembre grâce à la fusion avec Bankia

29/10/2021 à 8h28 CEST

CaixaBank a obtenu au cours des neuf premiers mois de l’année un bénéfice net de 4 801 millions d’euros, près de sept fois plus qu’au cours de la même période de 2020, où il a gagné 726 millions, en raison des impacts extraordinaires liés à la fusion avec Bankia.

Ces impacts non récurrents, qui augmenter le bénéfice de la banque de 2 779 millions, comprennent une contribution comptable de 4 300 millions de l’écart d’acquisition négatif et le coût net de 1 521 millions de l’ERE pour plus de 8 000 salariés convenus avec les syndicats et d’autres dépenses liées à l’intégration.

Sans ces éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté de CaixaBank s’élève à 2.022 millions, près de trois fois plus que l’année précédente, qui avait été affectée par les provisions élevées pour faire face à la pandémie de coronavirus, le groupe a informé la CNMV, l’autorité de surveillance boursière.

Les augmentation du résultat récurrent, CaixaBank explique qu’elle répond à l’intense activité commerciale du groupe et à la baisse des dotations.

Le revenu « de base », les dérivés de l’activité bancaire, à fin septembre, progressent de 25,2 %, à 7 708 millions, avec une marge d’intérêts qui s’élève à 4 416 millions (+ 21 %) et des commissions nettes qui progressent de 36,7 %, à 2 604 millions.

marge brute il s’établit à 7 711 millions (+23,2 %), tandis que le coût d’exploitation baisse de 51,8 %, à 1 337 millions, en raison des coûts de la fusion.

Les provisions pour pertes sur prêts Ils ont été ramenés à 616 millions d’euros, contre 2 406 millions sur la même période de 2020, qui comprenait l’enregistrement d’une dotation de 1 611 millions anticipant les impacts futurs liés à la pandémie.

Total des ressources clients s’élèvent à 607 331 millions d’euros au 30 septembre, soit 46,2 % de plus après la constitution de Bankia, tandis que les ressources au bilan s’élèvent à 441 278 millions (+ 5,5 %) et les actifs sous gestion s’élèvent à 153 223 millions (+ 12 %).

Les actifs gérés en fonds d’investissement, portefeuilles et sicav atteint 106 521 millions (+14,2 %) et les régimes de retraite, 46 701 millions, soit 7,5 % de plus.

En revanche, le crédit brut à la clientèle s’élevait à 355 929 millions d’euros, avec une croissance de près de 46% l’année suivant la fusion avec Bankia.

CaixaBank, avec un ratio de capital principal CET1 qui atteignait 13% à fin septembre, contient sur le trimestre le solde des créances douteuses et le ratio des créances douteuses, qui s’établit à 3,6%, au même niveau qu’en juin dernier, mais supérieur de trois dixièmes à celui de décembre 2020 pour l’intégration.

Les soldes douteux ils s’élèvent à 13 955 millions d’euros, soit 50 millions de moins qu’à la fin du trimestre précédent, et le taux de couverture des NPL est de 64%.

Concernant les moratoires totaux sur les hypothèques et les prêts accordés par le groupe à ses clients pendant la pandémie, 5 034 millions d’euros étaient toujours en vigueur au 30 septembre et presque tous expirent avant la fin de l’année.

« Les moratoires maintiennent un bon comportement de paiement et les soldes arriérés ne représentent que 0,5% du portefeuille de prêts« , a souligné CaixaBank.

Dans une note, le PDG de la banque, Gonzalo Gortazar, dresse un bilan très positif des neuf premiers mois de l’année et souligne comme aspects pertinents « la bonne évolution de l’activité banque et assurance dans un environnement encore complexe, et le processus d’intégration qui se déroule rapidement, de manière adéquate et conforme aux prévisions » .

« Une fois de plus, nous avons réalisé un bon résultat dans un environnement de taux d’intérêt qui exerce une forte pression sur les marges en maintenant des revenus stables grâce à notre modèle économique très diversifié, activité commerciale intense et à plus grande échelle », dit le gérant.

Concernant le processus de fusion, Gortázar affirme que « l’ensemble de l’organisation est très concentré sur l’exécution finale de l’intégration après six mois au cours desquels des progrès décisifs ont été réalisés dans trois domaines clés : l’intégration des personnes, le modèle économique et les systèmes « .

Et le fait est que, le front du travail étant fermé, la fusion entre CaixaBank et Bankia est désormais confrontée à la dernière étape clé pour terminer le processus: l’intégration technologique, qui sera une réalité le 12 novembre.

A partir de ce jour également, les numéros de compte (ALLAIENT) des clients de Bankia.