Caizcoin lance un nouveau site Web et un livre blanc pour apporter une révolution éthique dans l’espace crypto Crypto new media

Caizcoin, la première crypto-monnaie de conformité islamique, est fière d’annoncer le lancement de son site Web tant attendu.

Le site Web de Caizcoin est maintenant opérationnel et propose des fonctionnalités et des mises à jour uniques, notamment le livre blanc et le livre léger de la plate-forme. Caizcoin offre à ses utilisateurs la liberté financière de s’engager sur divers marchés et produits en utilisant son écosystème en proposant un financement sans intérêt.

De plus, le site Web dispose d’une interface conviviale permettant à tout utilisateur de naviguer facilement sur la plate-forme.

Caizcoin, qui signifie licite et licite, a pour mission de fournir « des solutions financières innovantes permettant à chacun de participer au monde financier actuel tout en respectant les principes islamiques ».

Créé en 2018, Caizcoin cherche à fournir des solutions financières innovantes à la population islamique tout en fournissant les mêmes services à d’autres personnes aux prises avec les services financiers actuels. Caiz Holding AG a créé la plateforme en partenariat avec un groupe de développeurs partageant la même vision.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs à l’échelle mondiale, Caizcoin vise à fournir aux utilisateurs des services financiers plus rapides et plus fiables à un prix inférieur. La plateforme intègre de nouvelles technologies, blockchain pour créer des innovations conformes aux règles de la finance islamique. Notamment, la plate-forme dispose déjà de divers certificats, dont la certification Zertifikate ISO9001 et FATWA, garantissant les utilisateurs et les investisseurs.

Certaines des fonctionnalités notables de la plate-forme incluent les portefeuilles hyper-sécurisés de Caizcoin qui offrent une sécurité maximale des données et des actifs. La plateforme dispose également d’une API qui permet une intégration simple et efficace de l’application tierce. De plus, pour aider à poursuivre son parcours, Caizcoin a noué des partenariats avec des banques et d’autres institutions financières. Ces partenariats permettraient aux utilisateurs de gérer et d’utiliser leurs actifs selon les normes financières islamiques. Ces partenariats permettront également aux utilisateurs d’acheter ou de vendre leurs actifs via divers canaux, notamment les portefeuilles cryptés, les cartes de débit ou de crédit et PayPal.

Pour son écosystème, Caizcoin a conçu sa pièce native appelée Caizcoin. Les jetons Caizcoin sont des jetons ERC20 avec une offre totale d’environ 1 milliard. Ces jetons, tout comme la plate-forme générale, sont construits sur la blockchain de conformité islamique. Les jetons Caizcoin seront utilisés pour effectuer des paiements pour divers produits et services.

Caizcoin aide également sa communauté à soutenir le bien-être social en connectant ses investisseurs et utilisateurs à diverses organisations caritatives. C’est pourquoi la société s’est associée à des ONG qui permettent d’utiliser la crypto-monnaie pour le Waqf, le Zakat et d’autres dons.

