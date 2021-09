“Cake Boss” Buddy Valastro met à jour l’état de sa main après une blessure choquante il y a 1 an

La star de Cake Boss, Buddy Valastro, est presque complètement guérie après avoir subi une horrible blessure à la main dans son bowling à domicile l’année dernière. Valastro, 44 ​​ans, a eu besoin de cinq chirurgies reconstructives de la main après la blessure, et son rétablissement a fait l’objet de l’émission spéciale TLC Buddy Valastro: Road to Recovery. La blessure ne l’a pas non plus empêché de tourner sa série Discovery+ Buddy vs. Duff avec Duff Goldman.

“Je dis que nous sommes à environ 95% [healed] – et si c’est aussi bon que possible, Rachael, je le prendrai”, a déclaré Valastro à Rachael Ray dans un extrait de son épisode de lundi, publié par PEOPLE samedi. Le propriétaire de la boulangerie Carlo’s a déclaré que cela “avait été vraiment incroyable ride” depuis l’accident. “Le fait que j’aie pu faire ce que j’aime encore, comme faire cette dernière saison de Buddy vs. Duff, c’était incroyable parce que je pouvais encore le faire”, a déclaré Valastro.

Valastro s’est blessé à la main le 20 septembre 2020, en essayant de réparer le poseur de quilles de son bowling. En travaillant dessus, sa main droite s’est coincée dans la machine, sa tige métallique lui a empalé la main à trois reprises. Il a eu besoin de cinq chirurgies reconstructives de la main. Quelques jours après l’accident, Valastro a déclaré avoir vécu la “pire douleur” de sa vie, comparant la scène sanglante à un “film d’Halloween”.

Dans une interview de juillet Entertainment Tonight, Valastro a félicité sa femme Lisa et leurs enfants Sofia, 17 ans, Buddy Jr., 16 ans, Marco, 13 ans et Carlo, 10 ans, pour l’avoir aidé dans son rétablissement. “Ils sont définitivement montés au créneau”, a déclaré Valastro à l’époque. “En temps de crise, vous ne savez pas quelles seront les réactions des gens, ‘Comment allons-nous faire cela?’ ‘Qu’allons nous faire?’ Nous nous sommes tous réunis et je suis si fier de mes garçons et reconnaissant à toute ma famille.”

Pendant le Rachael Ray Show, Valastro a déclaré qu’il était “tellement fier” de ses enfants pour l’avoir aidé. “J’ai des enfants incroyables et ils font de grandes choses. Rien que de les voir devenir des personnalités intéressantes et des trucs comme ça, ça a été un voyage incroyable”, a-t-il déclaré. “Ma femme a fait un travail incroyable. Je dois l’abandonner à Lisa. Elle est vraiment, vraiment incroyable.”

Buddy vs. Duff, qui a été diffusé pour la première fois sur Food Network, a filmé sa troisième saison pendant que Valastro se remettait. Il a déclaré au HollywoodLife Podcast qu’il n’était même pas sûr de ses capacités avant le tournage. “Cette saison était moins une question de gagner ou de perdre, et plus de ma main capable de le faire”, a-t-il expliqué. “J’étais comme si je pouvais encore faire ces gâteaux, c’était assez gagnant pour moi.”