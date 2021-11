CAKE est haussier depuis novembre : sera-t-il temps de casser au-dessus des 21$ ?

PancakeSwap est l’un des échanges décentralisés les plus utilisés aujourd’hui, et également un avec un TVL élevé. Cependant, malgré le fait qu’il ait des frais bas et importants, cela ne semble pas être une raison suffisante pour augmenter les prix de son token ; sans oublier qu’elles brûlent également lors de chaque transaction dans le couple CAKE/BNB.

Il convient de noter qu’il existe de nombreuses probabilités qu’à long terme nous assistions à un mouvement haussier du jeton CAKE, mais d’abord une résistance importante doit être surmontée, qui se situe à 21 $. Au moment de la rédaction, le prix de l’actif numérique est coté 20,27 $ et enregistre une baisse de 0,87% au cours des dernières 24 heures, et ajoute un gain au cours des 7 derniers jours de 10,99% selon les rapports de CoinMarketCap.

Les brûlures de CAKE pourraient-elles le conduire plus haut à l’avenir?

Les prix du jeton CAKE n’ont pas beaucoup changé malgré la tendance générale à la hausse du marché. C’est parce qu’il y a trop de pression de vente de la part des ours. Cependant, à long terme, la combustion des tokens qui a lieu lors de chaque transaction peut profiter au token.

En plus de cela, il y a eu une augmentation notable de l’utilisation de PancakeSwap ; fait qui pourrait provoquer une tendance à la hausse au fil des jours ; au moment de la rédaction, il a un volume de transactions de 2,6 milliards au cours des dernières 24 heures ; se positionnant dans le TOP 3 des DEX avec plus de volume.

En résumé, on peut dire que puisqu’il s’agit d’un actif déflationniste qui utilise la combustion pour augmenter sa valeur, le temps sera un facteur important à considérer, car, au fil des jours, ils brûleront davantage et cela augmentera leur prix dans le marché.

Aperçu à court terme

À court terme, dans la période de 4 heures, nous pouvons voir qu’un canal haussier s’est formé qui pourrait définitivement porter CAKE au-dessus de 21 $ ; niveau qui n’a pas été dépassé depuis le 20 septembre.

C’est pourquoi il est très important de garder un œil sur les voiles en ce moment ; ainsi que les canaux RSI et ENV. Depuis, les deux suggèrent que le jeton est suracheté en ce moment, et nous pouvons conclure que les taureaux veulent prolonger les achats.

Analyse CAKE en 4 heures. Source : TradingView.

Signaux haussiers:

Le RSI est situé à 60 points et avec une direction haussière. Les taureaux ont défendu la marge médiane du canal ENV.

En plus de cela, un volume élevé d’achats peut être observé; fait qui confirme la tendance haussière.

En résumé, il est possible que les taureaux prolongent les achats à court terme et que la résistance située à 21$ soit cassée. Cependant, nous devons faire attention au RSI, car en atteignant un niveau extrême de sentiment haussier, il est possible que nous assistions à une correction du prix du CAKE.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, n’ayant en aucun cas l’intention d’inciter à l’achat / vente d’actifs financiers.

