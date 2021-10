CAKE est-il une bonne opportunité d’achat au prix actuel ?

Le marché des crypto-monnaies avance cette semaine de trading, Bitcoin s’est stabilisé au-dessus de 60 000 $, Ethereum se négocie très près de la résistance de 4 000 $, et cette situation soutient également le prix de PancakeSwap CAKE / USD. En moins de plusieurs jours, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 16,8 dollars à plus de 24 dollars, et le prix actuel est de 20 dollars.

Plateforme décentralisée

PancakeSwap est une plate-forme décentralisée qui fonctionne sur la Binance Smart Chain et vous permet d’échanger n’importe quel jeton en connectant votre portefeuille. PancakeSwap ne détient pas vos fonds lors de la négociation et a des coûts de transaction inférieurs à ceux des autres grandes bourses décentralisées.

Vous êtes propriétaire à 100% de votre propre crypto si vous tradez sur PancakeSwap, ce qui n’est pas le cas avec les échanges centralisés comme Binance ou Coinbase. Il est important de dire que près de 3 millions d’utilisateurs ont effectué plus de quarante millions de transactions au cours des trente derniers jours sur cette plateforme décentralisée.

CAKE est un jeton qui alimente l’écosystème PancakeSwap, et les détenteurs de CAKE peuvent gagner des millions de dollars en jetons gratuits chaque semaine grâce à des projets majeurs. Vous pouvez engager votre CAKE pour offrir des liquidités pour le trading de crypto-monnaie, tandis que PancakeSwap vous permet de trader directement depuis votre application de portefeuille.

En plus de cela, vous pouvez utiliser CAKE pour voter sur des propositions, cotiser NFT et rejoindre jusqu’à 11 000 joueurs par jour pour acheter des billets sur la loterie PancakeSwap. PancakeSwap travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et options, qui sont très importantes pour étendre son écosystème. L’équipe PancakeSwap a rapporté :

Nous avons mis en place notre nouveau système de navigation mobile pour le site. Il est désormais beaucoup plus facile de parcourir le site et de trouver ce dont vous avez besoin… en particulier pour les utilisateurs d’appareils mobiles.

PancakeSwap est un projet à fort potentiel ; La popularité de cette plate-forme décentralisée augmente dans le monde entier, car de plus en plus d’échanges proposent la crypto-monnaie CAKE. La liquidité de cette monnaie a augmenté de façon spectaculaire ; CAKE a avancé au-dessus de 24 $ ce jeudi, alors que le prix actuel est de 20 $.

Le prix de cette crypto-monnaie pourrait facilement dépasser la résistance de 25 $ si la tendance actuelle se poursuit ; Néanmoins, si vous décidez de trader PancakeSwap (CAKE) dans les prochains jours, vous devez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

25 $ représente une résistance majeure

PancakeSwap (CAKE) se négocie au-dessus de 20 $ ce samedi et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en octobre 2021, vous devriez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse la résistance de 25 $, ce serait un signal pour trader CAKE, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 30 $. En revanche, si le prix tombe en dessous du support de 15$, ce serait un signal ferme de « vente » et éventuellement un signal d’inversion de tendance.

résumé

PancakeSwap est une plate-forme décentralisée à faible coût de transaction qui vous permet d’échanger n’importe quel jeton en connectant simplement votre portefeuille. PancakeSwap (CAKE) se négocie au-dessus de 20 $ ce samedi, et si le prix dépasse la résistance de 25 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 30 $.

