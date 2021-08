Cal Athletics recevra des paiements cryptographiques Nouveaux médias cryptographiques

Cal Athletics – les équipes sportives représentant l’Université de Californie à Berkeley – et FTX ont signé le premier parrainage entre un département d’athlétisme universitaire et une plateforme de crypto-monnaie.

Dans le cadre de l’accord de 17,5 millions de dollars, le terrain de l’équipe changera son nom en FTX Field au California Memorial Stadium. Dans le même temps, l’université recevra le paiement entièrement en actifs numériques.

FTX entre dans de nouvelles eaux

Selon un récent communiqué de presse, le populaire échange de crypto-monnaie américain – FTX – a signé un accord de 10 ans avec Cal Athletics. La mission : élaborer et soutenir un programme d’engagement communautaire pour le Cameron Institute for Student-Athlete Development. De plus, FTX investirait dans l’éducation des minorités pauvres de Berkeley sur les investissements à court et à long terme.

Les deux organisations se sont serré la main sur un accord de 17,5 millions de dollars. Learfield – société de services technologiques qui soutient le collège – recevra le montant en actifs numériques au nom de Cal Athletics. La collaboration comprend également un changement de nom du stade.

La maison des « Bears », comme les fans appellent l’équipe jouant pour l’université, s’appellera désormais FTX Field au California Memorial Stadium. Le premier match est prévu pour le 4 septembre lorsque Cal accueillera le Nevada.

Jim Knowlton – directeur de Cal Athletics – a salué FTX comme un partenaire fiable. Il a souligné que la collaboration ne visait pas à changer le nom du stade mais à créer un soutien pour les athlètes et les étudiants dans le besoin dans la région de Berkeley.

A son tour, Sina Nader – Chief Operating Officer chez FTX – a commenté :

«Nous sommes ravis de nous associer à l’une des plus grandes universités du monde et d’étendre la présence de crypto dans le paysage de l’athlétisme collégial. Ce partenariat historique nous permettra également de collaborer à des initiatives caritatives qui s’alignent sur les valeurs fondamentales de notre organisation.

Nader a ajouté qu’en plus de l’accord de 17,5 $, FTX distribuerait 200 000 $ supplémentaires qui “seraient utilisés pour aider à lutter contre l’itinérance à Berkeley et soutenir les organisations qui aident les groupes d’étudiants sous-représentés”.

FTX et ses efforts sportifs

Créer une collaboration avec une organisation sportive n’est pas un précédent pour l’échange de crypto-monnaie FTX.

Par exemple, la plateforme a signé un partenariat avec l’une des équipes NBA les plus populaires – le Miami Heat. Après l’accord, d’une valeur de 135 millions de dollars, le terrain de l’équipe a changé de nom et s’appelle désormais officiellement FTX Arena.

Ce qui s’est passé dans la ville de Miami, qui aime la crypto, n’a fait qu’inspirer FTX à rechercher d’autres collaborations de ce type. Fin juin, la plate-forme de négociation a conclu un « partenariat mondial à long terme » avec la Major League Baseball (MLB). C’est devenu la « toute première » collaboration officielle entre « une ligue sportive professionnelle et un échange de crypto-monnaie ».

Le légendaire quarterback Tom Brady s’est également associé à FTX. Lui et sa femme – Gisele Bündchen – ont pris une participation dans la plateforme de trading de crypto-monnaie. En conséquence, la star du football américain et le mannequin serviront d’ambassadeurs pour l’échange. Bien que le montant de la participation n’ait pas été divulgué, on sait que le duo recevra une sorte de paiement en crypto-monnaies.

La source