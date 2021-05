Calamocha ajoute trois points à son casier contre Illueca (1-2)

05/02/2021 à 23:17 CEST

le Calamocha a remporté le Illueca 1-2 lors du duel organisé ce dimanche dans le Papa Luna. le Illueca est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Borja par un score de 3-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Calamocha il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Deportivo Aragon. Après le tableau de bord, l’équipe Illuena est quatrième, tandis que le Calamocha Il est sixième après la fin du match.

Le match a bien débuté pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Siroter quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la 5e minute. Illueca avec un objectif de Scrum à 23 minutes, concluant la première partie avec le résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but pour lui Calamocha, qui a réussi à prendre de l’avance dans la lumière grâce au succès de Manu Rubi à la minute 77, concluant le temps réglementaire avec un score de 1-2.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et trois pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Morales Oui chinois et par les visiteurs de Juan Motero, Villanueva Oui Le fu.

Avec ce résultat, le Illueca il obtient 40 points et le Calamocha obtenir 35 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Romarin fera face à Barbastro, Pendant ce temps, il Calamocha de Sergio Lagunas sera mesuré par rapport à Binéfar.

Fiche techniqueIllueca:Montaner, Kun, Karol Losin, Morales, Pinto, Víctor Merino, Gorry, Chino, Alex Gracia, Asier et José LuisCalamocha:Villanueva, Lafu, Mele, Dani Sancho, Juan Motero, Mariano Ayneto, Manu Rubi, Pablo Gea, Sorbe, Duran et RuteStade:Papa LunaButs:Sorbe (0-1, min.5), Mele (1-1, min.23) et Manu Rubi (1-2, min.77)