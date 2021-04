Calamonte contre UD Fuente De Cantos

24/04/2021 à 12:21 CEST

Dimanche prochain à 12h00, le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, qui mesurera à Calamonte Pourtant le Fontaine de la chanson dans le Municipale de Calamonte.

le Calamonte Il affronte le cinquième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir réalisé un match nul contre lui. Olivenza lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 27 buts en faveur et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Fontaine UD Edge Il a remporté la victoire contre le Chinato lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec des buts de Sylla Oui Kolie, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Calamonte. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Fontaine UD Edge il en a remporté deux et ajoute un chiffre de 34 buts encaissés contre 23 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Calamonte Il a un bilan de deux nuls en deux matchs disputés à domicile, ce qui offre plus d’occasions que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Dans le rôle de visiteur, le Fontaine UD Edge Il a été battu deux fois lors de ses deux matchs joués, il devra donc faire un effort pour marquer des points lors de sa visite au stade de la Calamonte pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Calamonte et les résultats sont deux victoires et un nul en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs consécutifs invaincus à domicile contre le Fontaine de la chanson. La dernière confrontation entre les Calamonte et la Fontaine de la chanson Cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée sur un score de 2-0 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par cinq points en faveur de la Calamonte. Les locaux viennent à la réunion en première position et avec 27 points dans le casier. De son côté, le Fontaine UD Edge il compte 22 points et se classe sixième de la compétition.