Calamonte et Llerenense font match nul au Municipal de Calamonte

28/03/2021 à 18:12 CEST

Le Calamonte et le Remplir Ils ont commencé la deuxième phase de la troisième division en tirant un lors du match d’ouverture joué ce dimanche dans le Municipale de Calamonte. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes restent à égalité à un moment donné respectivement en première et en deuxième position.

Le match a commencé de manière excellente pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Vigne à la 34e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Llerena, qui a égalisé le match avec un but de Noni à la minute 65, concluant le duel avec un score final de 1-1.

Pour le moment, le Calamonte et le Remplir ils sont à égalité à un moment donné de la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour, le Calamonte jouera contre lui Trujillo à la maison et le Remplir jouera son match contre AD Lobon à la maison.

Fiche techniqueCalamonte:Fuentes, Juanan, Parra, Gajardo, Troiteiro, Kike Roldán, José Luis, Isaac, Rubio, Pildo et EnriqueLlerenense:Christian, Noni, Carlos Toy, Juanmi Buiza, Fortes, Manuel, Ivan, Kaká, David Camps, De Giovanni et CalvoStade:Municipale de CalamonteButs:Parra (1-0, min.34) et Noni (1-1, min.65)