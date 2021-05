Calasancio remporte la victoire contre Villegas (2-0)

24/05/2021 à 10:08 CEST

le Villegas n’a pas réussi à plier le Calasancio, qui s’est imposé 2-0 lors du duel organisé ce dimanche à L’étoile. le Calasancio voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Berceo par un score de 4-1. Pour sa part, Villegas il a remporté à son stade 2-1 son dernier match de la compétition contre le Alberite. Après le match, l’équipe de Logroño est huitième à la fin du duel, tandis que le Villegas est dixième.

La première partie du duel a commencé de manière imbattable pour lui Calasancio, qui a créé la lumière avec un objectif de la mûre à la 33e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Logroño, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Luxuriant juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 85, terminant le match avec un score final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Calasancio qui sont entrés dans le jeu étaient Ba Oui Rodrigo remplacer Medrano Oui Kanga, tandis que les changements dans le Villegas Ils étaient Médina, Dénombré Oui Gubiens, qui est entré pour remplacer Chaîne de montagnes, Taye Oui Hamza.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Medrano par le Calasancio déjà Iñigo Ortega par l’équipe de Logroño.

Pour le moment, le Calasancio reste avec 23 points et Villegas avec cinq points.

Le lendemain, l’équipe de Ricardo Huerta fera face à CD Comillas, Pendant ce temps, il Villegas Alberto Tricio sera mesuré contre lui Pradejon.

Fiche techniqueCalasancio:Perez, Londoño, Medrano (Ba, min.53), Mora, Fidel, Alberto Ausejo, Kanga (Rodrigo, min.65), Sacristan, Lozano, Saez et NietoVillegas:Neagu, Perez, Unai Terroba, Jorge Espinosa, Iñigo Ortega, Sierra (Medina, min.46), Issman, Urdiales, Taye (Conté, min.54), Hamza (Gubianes, min.78) et BañosStade:L’étoileButs:Mora (1-0, min.33) et Lozano (2-0, min.85)