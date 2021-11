Calathes, six semaines KO !

26/11/2021

Le à 21:17 CET

Très mauvaise nouvelle pour le Barça quelques minutes après avoir reçu Zalgiris Kaunas ce vendredi à 21h00 lors de la douzième journée de l’Euroligue. Le club vient d’annoncer que la base Nick Calathes sera hors des pistes pendant environ six semaines à la suite d’une fracture proximale du péroné de sa jambe gauche.

Le Grec-Américain a été accidentellement blessé mercredi de la semaine dernière.a dans la victoire avec un retour inclus contre le CSKA aux Palau et avait raté les deux derniers matchs avec le Barça en attendant que d’autres tests soient effectués.

Cette blessure gardera hors de l’équipe à l’ex de la PAO jusqu’à l’année prochaine, il manquera donc les 11 matchs que l’équipe jouera au cours d’un décembre fou contre Baskonia, Tenerife, Manresa et Andorre en Ligue Endesa et contre Anadolu, Real Madrid, Red Star, Panathinaikos, UNICS et Baskonia en Euroligue ainsi de ce vendredi contre Zalgiris.

Calathes, une défaite sensible pour le Barça

| VALENT ENRICHIR

Bien que sa réapparition dépende de son évolution au cours des prochaines semaines, etLe ’99’ du Barça pourrait également rater les duels importants du début d’année, avec le Real Madrid et Penya comme rivaux nationaux et le CSKA et l’Olimpia Milano sur le Vieux Continent.

Jasikevicius devra tourner en position de base son compatriote Rokas Jokubaitis et Nicolás Laprovittola, qu’il a utilisé à quelques reprises comme escorte avec Calathes comme base.

En tout cas, tant le Lituanien que l’Argentin vivent un excellent moment de jeu et aussi pourrait avoir sa chance le talentueux meneur de jeu uruguayen Agustín Ubal, un joueur de la filiale Liga EBA qui a déjà fait ses débuts avec l’équipe première.

Le fait est que le Barça doit surmonter une très mauvaise séquence dans le chapitre des blessures, puisque maintenant Calathes rejoint un Àlex Abrines qui ne jouera plus cette année et est absent depuis septembre et à un Cory Higgins qui ne se remet pas tout à fait d’une lombalgie.

Pour compléter le tableau, Brandon Davies ne participe pas non plus dans l’affrontement ce vendredi contre le champion lituanien alors qu’ils se disputent les « fenêtres » de qualification pour la Coupe du monde avec l’Ouganda.