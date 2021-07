Calcul de la hausse de l’allocation de cherté (DA) de la matrice de rémunération de la 7e commission salariale : comment la hausse de 28 % de la DA augmentera-t-elle le salaire ? Vérifier le calcul

in

Impact de la hausse de l’allocation de cherté sur le salaire des employés du gouvernement central : après plus d’un an de gel de la hausse de l’allocation de cherté (DA), le gouvernement central a augmenté cette semaine (14 juillet) le taux de l’allocation de cherté (DA) pour les employés du gouvernement central à 28 % à compter du 1er juillet 2021. Le gouvernement avait gelé les trois versements supplémentaires du DA, qui étaient dus à compter du 1er janvier 2020, du 1er juillet 2020 et du 1er janvier 2021.

Le cabinet de l’Union a déclaré dans un communiqué le 14 juillet que le gouvernement avait décidé d’augmenter l’allocation de cherté aux employés du gouvernement central avec effet du 01.07.2021 à 28 pour cent, ce qui représente une augmentation de 11 pour cent par rapport au taux actuel de 17 pour cent de le salaire de base. L’augmentation du DA reflète les versements supplémentaires intervenus le 1er janvier 2020, le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2021.

Comment le salaire mensuel augmentera-t-il après la hausse du DA?

L’augmentation de 11 pour cent du taux de la DA devrait mettre plus d’argent entre les mains des employés de l’administration centrale. Cependant, il est à noter que cette majoration serait calculée sur le salaire de base des employés.

Par exemple : supposons qu’un employé touche 100 Rs comme salaire de base. Le montant de la DA au taux de 17% pour lui était de 17 Rs. Maintenant, le total de la DA qu’il obtiendra sera de 28% de 100 Rs, soit 28 Rs.

Le salaire de base minimum recommandé pour les employés du gouvernement central au niveau d’entrée par la 7e Commission des salaires est de 18 000 roupies. Jusqu’au 30 juin 2021, au taux de 17% de la DA, ces employés recevaient 3060 Rs au titre de l’allocation de cherté. Maintenant, au taux de 28%, ils obtiendront Rs 5040 comme allocation de cherté. Cela équivaut à une augmentation totale de Rs 1980 en salaire mensuel.

Le nouveau taux DA sera applicable à partir du salaire de juillet et entraînera une augmentation significative du salaire mensuel des employés du gouvernement central avant la saison des festivals.

RD Randonnée

Outre la DA, le gouvernement central a également augmenté le taux de Dearness Relief (DR) pour les retraités du gouvernement central à 28 pour cent. Cela profitera également aux personnes éligibles à la pension familiale du gouvernement central.

