Calcul de l’impact de la hausse du DA sur l’allocation de cherté de la 7e commission salariale : les employés du gouvernement central recevront désormais 31 % du salaire de base en tant que DA !

7e commission salariale (impact de la hausse de l’allocation de cherté) Dernières nouvelles aujourd’hui : Avant Diwali et d’autres festivals, le gouvernement central a annoncé une augmentation de l’allocation de cherté et de l’allégement de la cherté pour les employés du gouvernement central et les retraités respectivement. Le taux sof DA et DR pour les employés et les retraités ont été augmentés de 3% si le salaire de base/pension.

La hausse du DA devrait aider les employés et les retraités à faire face à la hausse de l’inflation.

«Le cabinet de l’Union, présidé par le Premier ministre Shri Narendra Modi, a approuvé aujourd’hui le versement d’une tranche supplémentaire d’allocation de cherté aux employés du gouvernement central et de secours de cherté (DR) aux retraités du 1.7.2021, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l’actuel. taux de 28% du salaire de base / pension, pour compenser la hausse des prix », a déclaré le cabinet de l’Union dans un communiqué le jeudi 9 octobre 2021). .

« Cette augmentation est conforme à la formule acceptée, qui repose sur les recommandations de la 7e Commission centrale des salaires. L’impact combiné sur l’échiquier en raison à la fois de l’allocation de cherté et de l’allégement de la cherté serait de 9 488,70 crores de roupies par an », a-t-il ajouté.

La décision d’augmenter les taux DA et DR profitera à environ 47,14 lakh employés du gouvernement central et 68,62 lakh retraités.

Plus tôt en juillet de cette année, le gouvernement central avait augmenté le DA et le DR pour les employés du gouvernement et les retraités de 11 points de pourcentage à 28% du salaire/pension de base.

Désormais, le DA des employés du gouvernement central sera calculé au taux de 31 % du salaire de base. Comprenons l’impact de la dernière hausse de DA avec un exemple :

Supposons que le salaire de base d’un employé du gouvernement central soit de Rs 40 000/mois. Selon le taux révisé, il obtiendra désormais 31% de Rs 40 000 en tant que DA, soit égal à Rs 12 400.

Selon le taux précédent de 28%, il obtenait Rs 11 200 en tant que DA.

Ainsi, avec la dernière augmentation de DA, cet employé obtiendra désormais Rs 1200 de plus (Rs 12400-Rs 11 200) en espèces au lieu de DA que ce qu’il obtenait auparavant.

L’année dernière, le gouvernement avait gelé les hausses de DA pour les employés et de DR pour les retraités en raison de la situation sans précédent créée par la pandémie de Covid-19.

