Calcul de l’impôt du fonds de prévoyance des employés: cotisation Rs 2.5 ou 5 lakh? Voici comment vous serez imposé maintenant

Image représentative / Pixabay

Dans le cadre du régime de la Caisse de prévoyance des salariés (EPF), un employeur doit verser jusqu’à 12% du salaire mensuel de base à la caisse et le salarié doit contribuer à parts égales à la caisse. À la retraite, l’employé reçoit un montant forfaitaire ainsi que des intérêts pour toutes les contributions faites par l’employeur et l’employé.

Bien que la limite de cotisation de l’employeur soit de 12% du salaire, le salarié peut verser des cotisations volontaires dans le cadre du régime au-delà de 12%. Jusqu’à l’année 2020-2021, conformément à l’article 10 (11) de la loi de 1961 de l’impôt sur le revenu, les intérêts gagnés sur les contributions versées dans le régime de l’EPF étaient exonérés d’impôt.

Cependant, dans le projet de loi de finances 2021, la loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée pour imposer une taxe sur les intérêts gagnés sur les contributions versées à un fonds de prévoyance dépassant Rs 2,5 lakhs au cours d’un exercice.

Selon Gaurav Choubey, Managing Partner, Choubey & Co, désormais, tout intérêt gagné sur les contributions faites par l’employé en dessous de Rs 2,5 lakhs est libre d’impôt, alors que tout intérêt gagné sur les contributions faites au-dessus de Rs 2,5 lakhs est imposable.

Calcul de l’impôt sur la contribution EPF

Gaurav Choubey a partagé un exemple avec FE Online pour expliquer comment l’EPF serait désormais imposée:

Le taux d’intérêt actuel du régime EPF est de 8,5%. Par exemple, si la contribution totale au régime EPF par l’employé et l’employeur au cours d’un exercice est de Rs 4 lakh, le total des intérêts gagnés au cours d’un exercice sera de 34 000 Rs. Conformément à la nouvelle loi, sur le total de Rs 34 000, seul un maximum de Rs 21 250 peut être réclamé comme déduction du revenu, tandis que les 12 750 Rs restants seront comptés comme faisant partie du revenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Il peut être entendu ici que la limite maximale des déductions pouvant être demandées au cours d’un exercice variera en fonction de l’évolution du taux d’intérêt dans le cadre du régime EPF.

Implications de l’augmentation du plafond de cotisation FPE non imposable à 5 Rs pour certains contributeurs

Le 23 mars 2021, tout en apportant des éclaircissements, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a laissé entendre un nouvel amendement dans le projet de loi de finances, augmentant ainsi le seuil des cotisations de Rs 2,5 à Rs 5 lakhs par an pour les fonds de prévoyance où il n’y a pas de contribution de l’employeur. . En effet, ce changement ne profitera pas aux salariés.

« Cependant, étant donné que dans le régime EPF l’employeur doit obligatoirement verser les cotisations, cette augmentation du seuil à Rs 5 lakhs n’est pas applicable au régime EPF », a déclaré Gaurav Choubey.

Le fondateur du Dr Suresh Surana, RSM India, a déclaré qu’un tel amendement est susceptible d’avoir un impact positif du point de vue fiscal pour les employés qui sont les seuls contributeurs au fonds de prévoyance.

«Il est pertinent de noter que tous les employeurs / organisations ne sont pas tenus de cotiser à la Caisse de prévoyance, mais seulement les employeurs qui sont obligatoirement tenus de s’inscrire en vertu de la loi de 1952 sur la Caisse de prévoyance des employés et divers. les employeurs employant 20 salariés ou plus sont obligatoirement tenus de s’inscrire et de cotiser 12% du salaire de base + allocation de chère + allocation de maintien au compte PF et un montant équivalent serait versé par l’employé », a déclaré le Dr Surana à FE Online.

Selon le fondateur de RSM India, la proposition initiale du projet de loi de finances 2021 aurait placé le salarié autonome dans une position désavantageuse par rapport au seuil limite vis-à-vis d’un salarié pour lequel l’employeur contribue également. un tel fonds.

«En d’autres termes, les dispositions proposées précédemment spécifiaient le même seuil de Rs. 2 50 000 pa pour les cas où les employés sont uniquement cotisés au PF ainsi que lorsque les employeurs et les employés contribuent tous deux à ces fonds. L’amendement au projet de loi de finances 2021 aurait pour effet de relever le seuil limite à Rs. 5,00 000 dans le cas où l’employé est le seul contributeur à la Caisse de prévoyance. Ainsi, un employé ne serait pas assujetti à l’impôt sur les intérêts provenant d’un PF dans la mesure où ils se rapportent au montant de la cotisation à la Caisse de prévoyance jusqu’à Rs. 5,00 000 / -. Uniquement, lorsque la contribution dépasse Rs. 5,00 000, une taxe serait prélevée sur le montant des intérêts dépassant ce seuil. » dit le Dr Surana.

Planifiez votre impôt

Le Dr Surana a déclaré qu’au cours de la nouvelle année financière (à compter du 1er avril 2021), les contribuables qui sont les seuls contributeurs aux fonds de prévoyance peuvent revoir leur planification fiscale afin de prendre en charge les contributions à ces fonds jusqu’à Rs. 500 000 ou Rs. 250 000 (selon le cas) afin de bénéficier d’exonérations fiscales optimales sur les intérêts provenant des fonds de prévoyance.

«Tout intérêt sur les contributions dépassant Rs. 500 000 ou Rs. 250 000 (selon le cas) seraient assujettis à l’impôt. En tant que tel, les contribuables avant de verser une telle contribution excédentaire à PF devraient également évaluer les autres instruments, dans lesquels le taux de rendement est soit comparatif, soit supérieur afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée avant de faire de telles contributions », a-t-il conclu.

