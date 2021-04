Calcul de l’impôt sur le revenu sur les transactions effectuées en bourse

Impôt sur les bénéfices par le biais d’obligations, de MF, de débentures – comment sont-ils traités? Trouver

L’impôt sur les bénéfices par l’investissement dans des obligations, des fonds communs de placement et des débentures est traité différemment du marché au comptant. Dans le même temps, il existe un traitement fiscal distinct pour les transactions sur les marchés des produits dérivés, des devises et des matières premières.

Il existe deux types de revenus en bourse sur lesquels l’impôt est prélevé:

1. Gains en capital à court terme

2. Gains en capital à long terme

Traitement fiscal des revenus via le marché boursier sur les plus-values ​​à court terme et les plus-values ​​à long terme

Les gains en capital à court terme, c’est lorsque les bénéfices sont réalisés grâce aux transactions au carré dans les 12 mois, ce qui entraîne une taxe de 15 pour cent. En cas de perte en capital à court terme, elle peut être reportée sur les 8 prochaines années, c’est-à-dire qu’elle peut être compensée par des plus-values ​​à court terme le cas échéant pour les 8 prochaines années consécutives.

Le gain en capital à long terme est lorsque quelqu’un réalise des bénéfices grâce à des transactions au carré après 12 mois, ce qui entraîne une taxe de 10 pour cent. Vivek Bajaj, fondateur de StockEdge, déclare: «Les pertes en capital à long terme suivent la même méthode de report des pertes comme les pertes en capital à court terme. Il peut être reporté et compensé par des gains en capital à court terme pour les 8 prochaines années consécutives. »

Comment les transactions ou les investissements négociés régulièrement sont-ils traités?

Selon les experts, les transactions ou investissements négociés régulièrement peuvent être traités comme un investissement ou un revenu d’entreprise spéculatif selon différents scénarios;

Si une personne négocie à temps partiel avec une entreprise à temps plein, elle est traitée comme un investissement. Cela dit, Bajaj dit: «si les transactions font partie de l’entreprise, elles sont alors traitées comme des stocks en main et traitées comme des revenus d’entreprise.» Si un individu fait du commerce dans une entreprise ou dans une société en nom collectif et que cela est mentionné dans son document affrété que ces actions sont utilisées comme stock-in-trade, alors il sera traité comme un revenu d’entreprise spéculatif.Le revenu régulier par le biais de la négociation est également traité comme un revenu d’entreprise spéculatif, alors que la faible fréquence des échanges est traitée comme Si un particulier détient les titres pendant une période plus longue, il sera alors traité comme un investissement et de courtes périodes de détention de titres sont traitées comme un revenu d’entreprise spéculatif.

Bajaj ajoute: «Si les transactions sont traitées comme un revenu d’entreprise spéculatif, les taux d’imposition normaux sont applicables et en cas de perte, ils peuvent être reportés et compensés par les bénéfices pour les 4 prochaines années consécutives.»

Les gains en capital à court terme par le biais de placements dans des obligations, des fonds communs de placement et des débentures surviennent lorsqu’un particulier réalise un profit grâce à la vente de ces instruments dans les 36 mois suivant l’achat. Ces gains bénéficient d’un taux d’imposition normal et peuvent être reportés sur les 8 prochaines années en cas de perte.

Les gains en capital à long terme par le biais de placements dans des obligations, des fonds communs de placement et des débentures surviennent lorsqu’un particulier réalise un profit grâce à la vente de ces instruments après 36 mois d’achat. Bajaj dit: «Il y a un avantage d’indexation disponible pour de tels gains par le biais d’obligations uniquement. Ces gains sont imposés à 20% et toute perte peut être reportée sur 8 ans. »

Traitement fiscal des transactions sur produits dérivés, devises et matières premières

Les revenus provenant de la négociation de produits dérivés, de devises et de matières premières sont traités comme des revenus d’entreprise non spéculatifs et sont imposés selon les taux normaux des tranches.

