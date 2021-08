Calcul des castes et plus : pourquoi les partis basés au Bihar sentent une opportunité dans les élections de l’Uttar Pradesh

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces partis testent les eaux profondes politiques que sont les élections dans l’Uttar Pradesh, et ont en fait déjà essayé auparavant.

Il est indéniable que la route de la politique nationale à Delhi passe par l’Uttar Pradesh et que les élections dans cet État politiquement crucial sont considérées comme une opportunité par les partis régionaux et nationaux. Avec 403 sièges d’assemblée – le plus élevé de tous les États – les élections de l’UP jouent un rôle décisif dans la course aux urnes pour installer une direction centrale à Delhi.

Les élections à l’UP, prévues au début de l’année prochaine, verront plusieurs partis politiques basés au Bihar fléchir leurs muscles aux côtés des titulaires comme le BJP, le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj et l’UPA dirigé par le Congrès. Les dirigeants du Janata Dal (Unis), du Rashtriya Janta Dal (RJD), du Lok Janshakti Party (LJP), de l’Hindustani Awam Morcha (Laïque), du Vikassheel Insaan Party (VIP) ont tenu plusieurs réunions dans l’État pour mobiliser le parti travailleurs avant les élections.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces partis testent les eaux profondes politiques que sont les élections dans l’Uttar Pradesh, et ont en fait déjà essayé auparavant. Cependant, ils ont lamentablement échoué à marquer leur présence, en raison du fait qu’ils sont des « étrangers » dans un État qui compte majoritairement des électeurs traditionnels.

Alors que JDU, LJP et VIP sont des partenaires d’alliance de la NDA au Bihar, Sangit Ragi, HOD – Département de sciences politiques de l’Université de Delhi, a déclaré à FinancialExpress.com que les partis basés au Bihar tentent en fait de réduire les perspectives du BJP au Bihar.

En outre, ce sont des partis basés sur les castes qui envisagent leurs votes de caste respectifs pour étendre leur empreinte dans l’Uttar Pradesh. Différentes régions de l’État sont dominées par différentes castes et communautés, par exemple, Awadh et Purvanchal sont dominés par les brahmanes, les Yadav dominent les régions de l’ouest de l’UP et celles bordant le Bihar à l’est de l’UP. Les partis basés au Bihar ont tendance à cibler des régions spécifiques en fonction de la perception des votes en leur faveur.

Ces partis centrés sur les castes ajoutent du poids aux plus grands partis comme le BJP, le SP, le BSP et le Congrès lors des élections, car même quelques milliers de voix peuvent augmenter ou réduire les chances des candidats.

Dans les sondages d’État de 2017, jusqu’à huit candidats de différents partis avaient triomphé avec une marge de moins de 1 000 voix, selon les données de la commission électorale. La marge de victoire la plus faible était de 171 voix à Doomariyaganj, où Raghvendra Singh du BJP a battu le candidat du BSP Saiyada Khooton.

« Les élections de l’UP sont en quelque sorte la demi-finale des élections générales de 2024 et les deux s’intéressent à son résultat. Une perte ici affaiblira le BJP et donnera un coup de fouet aux efforts d’opposition unis dans lesquels RJD est actuellement engagé », a déclaré le stratège politique Amitabh Tiwari lors d’un entretien avec FinancialExpress.com.

JD(U) : L’opportunité pour Nitish Kumar

Le parti de Nitish Kumar prévoit de présenter des candidats sur environ 200 sièges dans l’Uttar Pradesh. Le parti a déclaré qu’il était impatient de contester les sondages en alliance avec le BJP, mais si les pourparlers d’alliance échouaient, il ferait cavalier seul, comme il l’a fait dans le Jharkhand, le Bengale occidental et l’Assam.

Tiwari a suggéré que les résultats du sondage du Bihar 2020, où le BJP a remporté 74 sièges, JD (U) en a récolté 43 tandis que VIP et HAM ont remporté quatre sièges chacun, permettant au parti du safran de se tailler les ailes dans l’État.

« Une défaite ici pour le BJP permettra également à Nitish d’extraire sa livre de chair en renforçant son emprise sur l’administration du Bihar. Avec la sortie d’alliés clés comme Shiv Sena et Akali Dal, la dépendance du BJP à l’égard du JDU va encore augmenter », a-t-il déclaré.

« Nitish est irrité par le pacte secret du BJP avec LJP au Bihar pour lui couper les ailes. Donc, peut-être que Kumar envisage un coup pour coup en abordant le problème du recensement basé sur les castes et en nuisant aux perspectives du BJP. Un BJP plus faible est bénéfique pour des alliés comme lui », a ajouté Tiwari.

Pendant ce temps, Ragi suggère que Nitish Kumar est maintenant conscient du fait qu’il n’a pas de carrière politique au Bihar et peut également être d’avis que le BJP a nui aux performances du JD (U) dans les sondages de l’Assemblée de l’année dernière.

«Il cherche probablement à rompre les liens avec le BJP et c’est pourquoi il avance l’argument du recensement des castes, avec lequel le BJP peut ou non être d’accord. En outre, il est possible que Kumar voit un vide dans l’opposition et nous pourrions le voir se présenter contre la NDA lors des élections de 2024 à Lok Sabha », a-t-il déclaré.

Le JD(U) espère également capitaliser sur la popularité de Kumar, un Kurmi, dans les sièges de l’est et du centre, notamment Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Unnao, Jalaun, Fatehpur, Pratapgarh, Kaushambi, Allahabad, Bahraich, Shravasti, Balrampur, Siddharth Nagar, Basti, Barabanki, Kanpur, Akbarpur, Etah, Bareilly et Lakhimpur Kheri.

RJD : À la recherche d’une part de l’action

Le 2 août, le chef du RJD, Lalu Prasad Yadav, a rencontré le patriarche du parti Samajwadi Mulayam Singh Yadav et le chef du parti Akhilesh Yadav à Delhi, déclenchant un buzz autour de leur alliance. Mais, le SP avait soutenu sans réserve le RJD au Bihar et le RJD est tenu de rendre la pareille, Tejashwi Yadav étant susceptible de faire campagne pour le SP.

« Le RJD et le SP font partie des pourparlers en cours du front uni de l’opposition. Lalu et Mulayam sont des “samadhis”. Ainsi, RJD travaillera naturellement à affaiblir les perspectives du BJP dans l’Uttar Pradesh. Avec Nitish à ses côtés sur la question du recensement des castes, Tejashwi essaie également de mettre le gouvernement Modi dans une position embarrassante », a déclaré M. Tiwari.

“Nitish et Lalu se considèrent tous deux comme les champions des classes arriérées et UP est le foyer de la politique OBC et ils veulent avoir une part de l’action. Mais les chances sont lourdes contre eux », a-t-il ajouté.

LJP peut-il goûter au succès ?

Le député du parti Chirag Paswan a effectué un Ashirwad Yatra à travers l’Uttar Pradesh au début du mois pour activer les cadres de l’État et a également rencontré Akhilesh Yadav lors du rassemblement.

Chirag, après la mort de son père Ram Vilas Paswan, est engagé dans une bataille acharnée pour le contrôle du parti avec l’oncle Pashupati Kumar Paras. Ainsi, il est possible que le LJP étudie la possibilité d’étendre sa présence hors du Bihar, et il n’y a pas de meilleure option pour Paswan, étant donné l’alliance du parti avec le BJP.

Le LJP avait déjà contesté en 2007 et 2012. Avec UP ayant déjà plusieurs prétendants aux votes SC, le LJP ne devrait pas connaître de succès majeur.

JAMBON: Le facteur Manjhi, Machua et Kewat

Pour l’ancien ministre en chef du Bihar, Jitan Ram Manjhi, dirigé par HAM, ce sera un début dans l’Uttar Pradesh, bien qu’en alliance avec le BJP.

Après une rencontre avec UP CM Yogi Adityanath le 2 août, Santosh Suman, le fils de Manjhi, ministre du gouvernement du Bihar, a déclaré : « Mon parti exerce une influence sur les communautés Manjhi, Machua et Kewat installées dans l’est de l’UP. Reste à savoir si nous combattrons en alliance avec le BJP ou seuls. »

Il a affirmé que les problèmes rencontrés par les communautés SC dans les deux États étaient en grande partie les mêmes. À UP, les CS représentent 22 % de la population totale. Sur les 403 sièges d’assemblée de l’État, 86 sont réservés aux castes et tribus répertoriées.

VIP : banque sur Phoolan Devi

Dirigé par le ministre du Bihar Mukesh Sahani, le parti cherche à tirer profit de l’héritage de la reine des bandits Phoolan Devi, en lorgnant les votes de Nishad. Il avait annoncé installer des statues de Phoolan Devi dans le village d’Almihra le jour de son anniversaire de mort, mais a été arrêté par la police. Maintenant, il prévoit d’installer 50 000 statues dans les maisons de ses travailleurs et de distribuer 5 médaillons lakh portant sa photo aux membres de la communauté Nishad. Les Nishads, au nombre de 5 000 à 20 000 dans chaque circonscription des districts de l’est et du centre, représentent environ quatre pour cent de la population de l’OBC.

