Calcul des intérêts imposables sur les cotisations FP – Avis émis par le gouvernement

Aux fins du calcul des intérêts imposables, des comptes séparés au sein du compte de prévoyance sont tenus.

Désormais, les intérêts perçus sur le solde de la caisse de prévoyance sont totalement exonérés d’impôt pour le salarié. Cependant, dans le budget 2021, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait proposé l’imposition des intérêts sur divers fonds de prévoyance, lorsque la limite spécifiée dépasse. Le gouvernement a émis une notification concernant le calcul des intérêts imposables relatifs à la contribution à un fonds de prévoyance ou à un fonds de prévoyance reconnu, dépassant la limite spécifiée. Les règles de l’impôt sur le revenu (25e amendement) 2021 entreront en vigueur le 1er avril 2022.

« La CBDT a été proactive en fournissant les éclaircissements nécessaires par le biais de ses notifications et circulaires afin de garantir que les contribuables disposent des orientations et de la certitude requises sur le traitement fiscal à accorder aux composantes de leurs revenus. La circulaire de la CBDT en date du 31 août 2021 est une de ces démarches qui clarifie un aspect très important qui concerne les salariés qui cotisent aux fonds de prévoyance. La circulaire fournira des éclaircissements indispensables sur la façon dont la composante d’intérêts qui s’accumule sur une telle contribution doit être calculée et sur la façon dont les contributions doivent être séparées pour le calcul des intérêts imposables », a déclaré Ritesh Kumar S, associé, IndusLaw.

La nouvelle règle est que les intérêts gagnés sur la contribution d’un employé au-dessus de Rs 2,5 lakh en un an deviendront imposables entre les mains de l’employé tandis que pour les employés du secteur public, le plafond monétaire sera de Rs 5 lakh.

Dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, 1962, après la règle 9C, la règle suivante (9D) a été insérée par le Conseil central des impôts directs :

(1) Pour l’application des première et deuxième dispositions des paragraphes (11) et (12) de l’article 10 , les revenus à titre d’intérêts accumulés au cours de l’année précédente qui ne sont pas exemptés d’être inclus dans le revenu total d’une personne en vertu de la lesdites clauses (ci-après dénommées dans la présente règle les intérêts imposables), sont calculées comme les intérêts courus au cours de l’année précédente au compte de contribution imposable.

(2) Aux fins du calcul des intérêts imposables en vertu du paragraphe (1), des comptes séparés au sein du compte du fonds de prévoyance doivent être tenus au cours de l’année précédente 2021-2022 et de toutes les années précédentes suivantes pour la contribution imposable et la contribution non imposable versées. par une personne.

Pour connaître l’impôt sur les intérêts PF dans l’exemple du budget 2021, voici le processus de calculatrice.

Comment calculer

(une) Le compte de contribution non imposable est la somme des éléments suivants, à savoir :

(i) le solde de clôture du compte au 31 mars 2021 ;

(ii) toute cotisation versée par la personne au compte au cours de l’année précédente 2021-2022 et des années précédentes subséquentes, qui n’est pas incluse dans le compte de cotisation imposable; et

(iii) les intérêts courus sur la sous-clause (i) et la sous-clause (ii), réduits par le retrait, le cas échéant, de ce compte ;

(b) Le compte de contribution imposable est la somme des éléments suivants, à savoir :

(i) la cotisation versée par la personne au cours d’une année précédente dans le compte au cours de l’année précédente 2021-2022 et des années précédentes subséquentes, qui dépasse le plafond; et

(ii) les intérêts courus sur la sous-clause (i), réduits par le retrait, le cas échéant, de ce compte ; et

(c) Le seuil limite signifie :

(i) cinq lakh roupies, si la deuxième disposition de la clause (11) ou de la clause (12) de l’article 10 est applicable ; et

(ii) deux lakh et cinquante mille roupies dans les autres cas.

