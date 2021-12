Calcul haute performance : Combler les écarts entre le matériel et les logiciels

Le groupe de solutions d’infrastructure (ISG) de Lenovo a investi dans le calcul haute performance pour développer des solutions pour les entreprises et les chercheurs



Par Srinath Srinivasan

Avec la numérisation rapide, les hyperscalers et les entreprises qui souhaitent mettre en place leurs propres serveurs sont constamment à la recherche de fournisseurs offrant le meilleur du matériel et des logiciels. L’Infrastructure Solutions Group (ISG) de Lenovo vise à consolider les offres matérielles-logicielles sur le marché à différentes échelles d’entreprises. « Dans le top 500 des supercalculateurs, nous sommes numéro un avec 37 % de part de marché. Nous avons 283 records du monde en termes de performances et c’est trois fois plus que nos concurrents. L’Inde offre de grandes opportunités qui se sont accélérées après la pandémie de covid-19 », déclare Vivek Sharma, MD, Inde, Lenovo ISG.

ISG est le résultat de l’acquisition par Lenovo de System X d’IBM, qui s’est transformé en un guichet unique pour les produits sur les serveurs, le stockage, les logiciels et en tant que plate-forme hyper convergée. L’entreprise a investi de manière significative dans le calcul haute performance afin que les innovations soient utilisées à la fois par les entreprises et les chercheurs. Dans le département de génomique végétale de l’université de Delhi, le GOAST (outil d’optimisation et d’évolutivité génomiques) de Lenovo est utilisé pour faire ressortir les performances de niveau processeur graphique à haute intensité au niveau du processeur normal. « Le service de génomique végétale l’utilise pour l’amélioration de la culture du maïs. Ils veulent aider les agriculteurs à améliorer leur rendement. Le principal défi que GOAST résout est le temps nécessaire pour traiter le calcul. Habituellement, cela prend environ 12 heures. Mais avec GOAST, nous avons réussi à le ramener à 20-25 minutes. Il est également abordable car il est basé sur le processeur », explique Sharma.

L’Inde est une partie importante de la base de R&D de Lenovo et avec 1 000 employés, la contribution des ingénieurs indiens ne s’arrête pas seulement aux applications indiennes mais aussi aux applications mondiales. Une autre innovation utilisée en Inde est Neptune, un système de refroidissement à eau chaude. « Nous utilisons de l’eau chaude pour évacuer la chaleur des serveurs et au moment où elle sort, elle est suffisamment chaude pour être utilisée à d’autres fins. Une utilisation courante consiste à chauffer le bâtiment et à garder les occupants au chaud », explique Sharma, parlant de l’aspect durabilité de l’infrastructure de l’entreprise. Selon lui, la performance, la fiabilité et la durabilité sont ce que le marché exige aujourd’hui. « Alors que nous augmentons la puissance de calcul de nos appareils à tous les niveaux, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger l’impact que cela a sur notre environnement. Pour cette raison, nous investissons considérablement dans la durabilité et l’intégrons dans la conception de solutions.

Sharma dit que la plus grande opportunité réside dans le besoin croissant d’informatique EDGE. « À moins que l’informatique ne devienne une partie du réseau au lieu d’être centrale, vous ne pouvez pas avoir les informations requises dont vous avez besoin au moment où vous le souhaitez sur votre appareil. Même s’il y a la 5G, le traitement devrait avoir lieu au moment de la génération de données pour certaines applications », dit-il. Les technologies intelligentes dans les voitures l’utilisent de plus en plus, même lorsque les entrepôts, les bâtiments connectés et la fabrication adoptent cette technologie. En investissant là-dedans, Lenovo a réussi à passer de l’infrastructure aux applications côté client. Lenovo s’appuie sur la capacité des sociétés de son groupe pour y parvenir. « La division Produits s’occupe de la construction d’appareils robustes. Motorola fournit des antennes 5G de pointe et ISG s’occupe des performances et de la fiabilité du serveur. Il en résulte des appareils de la taille d’un ordinateur portable ou d’une tablette qui peuvent être connectés à un entrepôt et utilisés immédiatement », explique Sharma.

Face à la demande croissante d’analyses et d’applications logicielles, Lenovo a également créé un groupe de logiciels et de services (SSG) en avril de cette année. Cela fonctionne en tandem avec ISG pour approfondir les applications clientes et éventuellement ouvrir de nouveaux canaux de revenus à long terme. « Cela nous aidera à compléter les joueurs qui étaient traditionnellement des intégrateurs de systèmes et des constructeurs de solutions finales. Nous voulons créer un écosystème OEM. Si cela s’avère nécessaire, nous travaillerons également sur des solutions numériques finales qui sont à la hauteur de nos capacités », déclare Sharma.

Face à une concurrence croissante entre les différentes fonctions de l’entreprise, Lenovo souhaite capitaliser sur l’accélération de l’activation numérique et informatique après la pandémie de Covid-19 et tirer parti de sa capacité de bout en bout pour créer un fossé concurrentiel. Le véritable défi de cette transformation, selon Sharma, consiste à capturer les modèles de comportement changeants des consommateurs et à les intégrer efficacement dans le système numérique. « Les solutions à plus long terme devraient se concentrer sur l’expérience du consommateur, en particulier pendant le phénomène actuel du travail hybride. EDGE, 5G, cloud hybride ou toute autre technologie nous y ramène. Les données doivent être extraites en conséquence », ajoute-t-il.

