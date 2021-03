Calcul TDS: Rs 1 lakh Taxe déduite à la source sur Rs 20 lakh paiement en espèces aux non-déclarants – Nouvelle règle expliquée

Explication de la nouvelle règle TDS pour les non déclarants.

Règles de paiement TDS 2021: Il y a plus de pénalité en réserve pour les non-déclarants au cours de la nouvelle année financière à partir du 1er avril (jeudi). La loi de finances 2021 récemment approuvée par le Parlement a introduit une «disposition spéciale de déduction de l’impôt à la source pour les non-déclarants de déclaration de revenus». Conformément à la disposition spéciale, un nouvel article «206AB (I) a été inséré après l’article 206AA de la Loi de l’impôt sur le revenu. La nouvelle section précise le taux auquel TDS sera déduit sur les paiements en espèces aux non-déclarants. La nouvelle règle entrerait en vigueur le 1er juillet 2021. Le taux TDS serait le plus élevé des trois suivants:

1. Au double du taux spécifié dans la disposition pertinente de la Loi de l’impôt sur le revenu; ou

2. Au double du ou des taux en vigueur; ou

3. Au taux de 5%.

Exemple: En supposant un cas où le point numéro 3 est applicable, un paiement en espèces de Rs 20 lakh à un non-déclarant attirerait le TDS de Rs 1 lakh (soit 5% de Rs 10 lakh). Si 5% n’est pas plus élevé, ce non-déclarant devra payer le double qu’il aurait payé au taux spécifié.

La nouvelle règle s’appliquerait aux non-déclarants qui ont payé au TDS ou au TCS 50 000 Rs ou plus au cours des deux dernières années mais qui n’ont pas produit la déclaration de revenus (RTI).

LIRE AUSSI | Comment éviter le TDS sur le salaire avec NPS, SSY, Home Loan, HRA, LTA: expliqué

Dans le cas où les dispositions de la section 206AA sont applicables à une personne déterminée, en plus de la disposition de la présente section, la taxe sera déduite au plus élevé des deux taux prévus dans la présente section et dans la section 206AA, conformément à la loi de finances.

Qui est la personne désignée?

Selon la loi de finances, la personne désignée mentionnée dans la nouvelle section est «une personne qui n’a pas produit les déclarations de revenus pour les deux années d’imposition pertinentes pour les deux années précédentes immédiatement avant l’année précédente au cours de laquelle l’impôt est exigé. à déduire, pour lequel le délai de production de la déclaration de revenus en vertu du paragraphe (1) de l’article 139 est expiré; et le total de l’impôt retenu à la source et de l’impôt perçu à la source dans son cas est de cinquante mille roupies ou plus dans chacun des

ces deux années précédentes.

Cette définition de la «personne déterminée» dans la nouvelle section n’inclut pas un non-résident qui n’a pas d’établissement stable en Inde.

Pourquoi une nouvelle section?

Expliquant la justification de la nouvelle section, le mémorandum budgétaire 2021 indique que l’article 206AA de la Loi prévoit un taux plus élevé de TDS pour la non-fourniture de PAN. De même, l’article 206CC de la Loi prévoit un taux plus élevé de TCS pour la non-fourniture de PAN. Cependant, le document budgétaire a noté, «bien que ces dispositions aient rempli leur objectif en assurant l’obtention et la fourniture de PAN par diverses personnes, il est nécessaire d’avoir des dispositions similaires pour garantir le dépôt d’une déclaration de revenus par les personnes qui ont subi un montant raisonnable de TDS / TCS. »

«Par conséquent, il est proposé d’insérer un nouvel article 206AB dans la Loi en tant que disposition spéciale prévoyant un taux plus élevé pour le TDS pour les non-déclarants de déclaration de revenus. De même, il est proposé d’insérer un article 206CCA dans la Loi en tant que disposition spéciale pour prévoir un taux plus élevé de SDC pour les non-déclarants de déclaration de revenus », indique le mémorandum budgétaire.

Le nouvel article «s’appliquerait à toute somme ou revenu ou montant payé, ou payable ou crédité, par une personne (ci-après dénommée déductible) à une personne déterminée. Cet article ne s’applique pas lorsque la taxe doit être déduite en vertu des articles 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC ou 194N de la Loi », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce que la section 206AA?

L’article 206AA prévoit des TDS sur les paiements effectués à des non-résidents ainsi qu’aux résidents qui ne possèdent pas de PAN. Il a été introduit au cours de l’exercice 2010-2011, obligeant chaque contribuable recevant un revenu imposable à fournir un PAN au payeur du revenu.

Qu’est-ce que la section 194N?

L’article 194N prévoit le TDS sur les retraits d’espèces supérieurs à 20 Rs lakh par le contribuable qui n’a pas produit sa déclaration depuis trois ans. Selon cette section, un TDS de 2% sera déduit lors du retrait au-dessus de Rs 20 lakh.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.