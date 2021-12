Calculateur de pension NPS : combien devriez-vous économiser mensuellement pour obtenir une pension de Rs 1 lakh par mois ?

NPS Pension Calculator vous donne une idée de la pension provisoire et du montant forfaitaire auquel vous pouvez vous attendre à l’échéance.

Si vous souhaitez épargner pendant votre vie active et que vous souhaitez une pension fixe pendant vos années de retraite, le système national de pension (NPS) peut être le plan d’investissement à considérer. En utilisant le calculateur de pension NPS, vous pouvez calculer combien vous devez commencer à épargner à partir de maintenant pour obtenir une pension après la retraite de Rs 50 000 ou Rs 1 lakh ou même un montant plus élevé à vie.

Il vous suffit d’ouvrir un compte NPS et de commencer à épargner régulièrement jusqu’à l’âge de la retraite, ce qui correspond généralement à l’âge de 60 ans. cent, la pension doit être payée. Le solde de 40 pour cent doit être remis à une compagnie d’assurance-vie auprès de laquelle vous commencerez à percevoir une pension ou une rente viagère.

Mais avant d’ouvrir un compte NPS, assurez-vous de bien planifier votre épargne en vue du montant de pension mensuel souhaité. Vous pouvez utiliser le calculateur NPS (sur le site Web de NPS Trust) pour calculer le montant que vous devez épargner chaque mois pour obtenir le montant de pension souhaité après la retraite.

NPS Pension Calculator vous donne une idée approximative de la pension provisoire et du montant forfaitaire auquel vous pouvez vous attendre à l’échéance. La partie la plus importante du NPS

Le Calculateur de Pension est le taux de retrait que vous opterez pour à 60 ans. Si vous choisissez de ne pas retirer le corpus et de prendre une pension sur l’ensemble du corpus, vous pouvez viser une pension plus élevée même en épargnant un montant moindre.

Lors de l’utilisation du calculateur NPS pour calculer la pension mensuelle, vous aurez besoin de quelques éléments comme ci-dessous :

Votre âge actuel

Votre âge de retraite (il peut être automatiquement affiché lorsque le NPS arrive à échéance à 60 ans)

Votre cotisation mensuelle

Taux de croissance présumé – Maintenez le rendement présumé entre 5 et 15 %

Votre pourcentage de retrait à l’échéance – Essayez avec 40 pour cent et zéro pourcentage pour voir des résultats variables.

Taux de rente présumé – Conserver le rendement présumé de 6 %

Voici une illustration pour une personne de 30 ans (âge NPS 60 ans), taux de croissance présumé de 10 %, taux de rente présumé de 6 %

À un retrait de zéro pour cent à 60 ans :

Il faut investir Rs 9000 chaque mois pour obtenir une pension mensuelle de Rs 1 lakh.

Au retrait de 40 % à 60 ans :

Il faut investir Rs 22000 chaque mois pour obtenir une pension mensuelle de Rs 1 lakh.

Ainsi, en fonction de votre âge, du montant de votre épargne, du taux de rendement et du taux de retrait, vous pouvez prévoir de toucher Rs 50 000 ou Rs 1 lakh ou même un montant plus élevé de pension à vie. Il y a plus à obtenir du NPS que les avantages fiscaux qui découlent de toute façon d’un investissement dans le NPS.

