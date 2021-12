Calculateur de sommeil : comment savoir à quelle heure vous devez vous coucher pour bien vous reposer | La vie

Chaque personne est différente, c’est donc chacun de nous qui doit découvrir combien nous avons besoin de nous reposer. Un médecin nous aide.

La règle d’or nous dit que une personne adulte doit dormir entre 7 et 9 heures par jour se reposer complètement. Mais combien exactement ?

La réalité est qu’il existe de nombreuses variantes qui entrent en jeu. Par exemple, l’âge. Les bébés doivent dormir 17 heures par jour. Enfants 9 ou 10, et le chiffre descend, à un minimum de 7 heures. En dessous, les problèmes commencent.

Le Dr Raj Dasgupta propose une Calculateur de sommeil, via le site Web médical Healthline, afin que vous sachiez exactement à quelle heure devez-vous vous coucher si vous voulez vous reposer.

La mise en place d’une salle de sport n’est pas compliquée, même s’il y a certains aspects que vous devez prendre en compte. Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleurs matériaux et accessoires.

La première chose que nous devons calculer est les heures dont nous avons besoin pour bien nous reposer.

Il est pratique d’essayer quelques jours pour dormir 7, 7,5, 8 et 9 heures, et vérifier dans quel groupe nous nous sentons le plus reposés, et nous ne dormons pas pendant la journée.

Vous pouvez vous sentir bien en dormant 6 heures, mais il est certain qu’à long terme et avec l’âge, ce manque de repos fera des ravages.

Une fois que vous connaissez la frange dont vous avez besoin pour vous sentir reposé sans avoir à boire de la caféine, il faut tenir compte des cycles de sommeil.

Les phases de sommeil

Le cycle de sommeil est divisé en 4 phases, et au total il dure entre 90 et 100 minutes. Ces quatre phases se répètent par cycles d’environ 90 minutes.

L’idéal est se réveiller à la fin d’un de ces cycles, car l’impact sera moindre : nous nous réveillerons plus clairs et énergiques que si nous nous réveillions en plein cycle.

Pour cela Les médecins recommandent de dormir par multiples d’environ 90 minutes (heure et demie).

L’idéal est de dormir un minimum de 6 heures (quatre cycles), et à partir de là 7 heures et demie, 9 heures, etc.

De cette façon, vous vous réveillerez avec plus d’énergie et sans maux de tête.

Avez-vous du mal à dormir? Si la réponse est oui, essayez de prendre ces aliments et boissons avant d’aller au lit, ils vous aideront à mieux dormir et à vous reposer.

Calculé

Selon le laps de temps qui convient à votre corps, sélectionnez un temps qui est un multiple de 90 minutes (1,5 heures).

Autrement dit, si vous avez calculé que vous devriez dormir entre 7 et 8 heures pour vous sentir reposé toute la journée, choisissez 7,5 heures, car il s’agit d’un multiple de 1,5 heures. 5×1,5 = 7,5. Vous dormirez 5 cycles de sommeil.

Vous n’avez qu’à soustraire 7,5 heures du temps dont vous disposez pour vous lever, et vous saurez à quelle heure vous devez vous coucher.

Si certains jours vous vous endormez plus ou moins, essayez d’être un multiple de 1,5 heures (un cycle de sommeil). Par exemple, 6, 9 ou 10,5 heures.

Essayez-le et vous vous sentirez plus énergique pendant la journée.