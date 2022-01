Calculateur d’intérêts bientôt dans GSTR-3B pour le paiement mensuel différé de l’impôt

Cette nouvelle fonctionnalité calculera l’intérêt minimum applicable sur la base des valeurs déclarées par les contribuables dans GSTR-3B pour une période fiscale particulière, a déclaré GSTN dans un avis.

GST Network, qui fournit l’épine dorsale technologique du régime d’imposition indirecte, publiera sous peu une fonctionnalité de calcul d’intérêts dans le formulaire de paiement d’impôt mensuel GSTR-3B pour aider les contribuables à calculer les intérêts pour le paiement d’impôt différé.

« Pour faciliter l’auto-évaluation des contribuables, la nouvelle fonctionnalité de calculateur d’intérêts est publiée dans GSTR-3B. Cette fonctionnalité aidera les contribuables à calculer les intérêts applicables en cas de retard de production des déclarations. Les contribuables devront vérifier et s’acquitter de l’obligation d’intérêts correcte conformément à la loi, car le paiement des intérêts est une conformité légale », a-t-il déclaré.

Conformément à la loi sur la taxe sur les produits et services, 18 % d’intérêts sont facturés en cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, tandis que 24 % d’intérêts sont perçus pour une demande indue ou excessive de crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou de réduction de la taxe sur les produits.

Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur le portail de la TPS, selon l’avis, ajoutant qu’elle améliorera la facilité de production des déclarations. L’associé principal d’AMRG & Associates, Rajat Mohan, a déclaré : « ce changement améliorera l’expérience des utilisateurs en leur offrant les outils nécessaires pour calculer les intérêts débiteurs précis et permettre aux autorités de procéder à une collecte en temps opportun ».

