Calculatrice PPF du fonds de prévoyance publique 2021: Comment obtenir 1 crore de Rs

Calcul du fonds de prévoyance publique pour Rs 1 crore : La Caisse publique de prévoyance (PPF) est considérée comme une bonne option d’investissement. Non seulement les avantages fiscaux, les intérêts gagnés ainsi que le montant à l’échéance finale des dépôts PPF sont exonérés d’impôt. Cependant, tous les investisseurs ne savent pas comment les intérêts sont calculés sur l’investissement PPF. Sur une longue période de temps, un investisseur peut accumuler 1 crore de Rs et même plus grâce au PPF. Mais pour accumuler ce montant, il est important de savoir quel est le meilleur moment pour investir, si un investissement forfaitaire ou un investissement mensuel est plus avantageux, et comment les intérêts seront calculés sur vos dépôts.

Depuis l’année dernière, le gouvernement a maintenu le taux d’intérêt du PPF inchangé à 7,1 %. Le 30 mars 2020, le gouvernement avait annoncé une forte baisse des taux d’intérêt sur les petits plans d’épargne dont le PPF.

Les intérêts sur le solde du PPF sont calculés mensuellement. Cependant, il n’est crédité sur le compte du souscripteur qu’à la fin de l’exercice (31 mars).

Calcul du PPF

Aux fins du calcul, le solde minimum du compte PPF entre le cinquième et la fin de chaque mois est pris en compte. Cela signifie que si un souscripteur investit après le 5e jour d’un mois, il obtiendra des intérêts sur le solde du mois précédent. Cependant, si vous investissez avant le 5e jour d’un mois, vous recevrez également des intérêts sur le solde du mois en cours, ainsi que sur le solde du mois précédent.

Si vous souhaitez atteindre rapidement votre objectif de Rs 1 crore via PPF, vous devriez envisager de déposer de l’argent sur le compte avant le 5e jour du mois.

Voyons maintenant combien vous devez investir chaque mois pour accumuler Rs 1 crore avec PPF.

Au taux d’intérêt actuel de 7,1%, votre compte PPF aura un corpus d’environ Rs 40 lakh après 15 ans si vous investissez Rs 1,5 lakh par an (ou Rs 12 500 par mois sur le compte PPF.) C’est en supposant que le taux d’intérêt reste inchangé depuis 15 ans. Il est important de noter ici que le taux d’intérêt du PPF est révisé par le gouvernement sur une base trimestrielle. Par conséquent, le taux d’intérêt du PPF peut augmenter ou diminuer tout au long de la période d’investissement.

Remarque : On peut investir un maximum de Rs 1,5 lakh et un minimum de Rs 500 dans un compte PPF en un an.

Selon les règles du Public Provident Fund Scheme 2019, vous pouvez prolonger le compte PPF par bloc de 5 ans. Pour obtenir Rs 1 crore, vous devrez continuer à étendre votre compte. Ainsi, si vous prolongez votre compte de cinq ans après une période d’échéance de 15 ans, votre corpus serait d’environ Rs 66 lakh au bout de 20 ans (en supposant un intérêt de 7,1%). Si vous prolongez votre compte pour 5 ans supplémentaires, vous obtiendrez environ Rs 1 crore après 25 ans.

