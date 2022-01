Calcutta HC fonctionnera en mode virtuel alors que les cas de Covid augmentent

« Les procédures judiciaires se feront uniquement en mode virtuel » compte tenu de la menace de la troisième vague imminente de la pandémie de Covid et également de l’augmentation alarmante du nombre de cas de Covid, selon l’ordonnance.

La Haute Cour de Calcutta fonctionnera en mode virtuel à partir du 3 janvier compte tenu de la menace de la troisième vague imminente de la pandémie de Covid-19 et de l’augmentation alarmante du nombre de cas de coronavirus, a ordonné samedi le juge en chef Prakash Shrivastava.

L’ordonnance administrative, qui a été notifiée par le greffier général de la Haute Cour, a déclaré que le mode hybride d’audition des affaires ne sera autorisé qu’en ce qui concerne les affaires de caution où les procureurs seront autorisés à être physiquement présents avec le journal de l’affaire et dans d’autres affaires où le gouvernement et les autres avocats doivent produire ou présenter des documents au tribunal.

« Les procédures judiciaires se feront uniquement en mode virtuel » compte tenu de la menace de la troisième vague imminente de la pandémie de Covid et également de l’augmentation alarmante du nombre de cas de Covid, selon l’ordonnance.

Il a déclaré que le procès des poursuites par interrogatoire de témoin sera suspendu.

Le même système sera suivi dans les bancs de circuit de Jalpaiguri et des îles Andaman et Nicobar et dans les tribunaux de district, a-t-il indiqué.

Après la fin de la deuxième vague de la pandémie, l’audition des affaires avait été autorisée en mode hybride, dans lequel les avocats étaient autorisés à comparaître physiquement ou virtuellement.

Le Bengale occidental, qui connaît une poussée soudaine de cas de Covid-19 depuis le début de cette semaine, a enregistré 3 451 infections vendredi, Kolkata à elle seule représentant 56% d’entre elles.

Alors que les nouvelles infections de l’État avaient augmenté de 62% depuis jeudi, les nouveaux cas de Covid dans la métropole ont augmenté de 79%.

