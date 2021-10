Caldas cite 36 joueurs sur sa première liste, avec 9 Olympiens de Tokyo

10/04/2021 à 19:02 CEST

.

Le nouvel entraîneur national de hockey, l’Argentin Max Caldas, a convoqué 36 joueurs lors de son premier appel pour une concentration à Orense des 27 à 31, dont neuf des internationaux de Tokyo 2020 et les trois cités comme réserves pour les Jeux.

La Fédération espagnole de hockey (RFEH) a facilité ce lundi le premier appel de Caldas, qui a remplacé le français Fred Soyez après la dernière épreuve olympique, après avoir dirigé l’équipe des Pays-Bas de 2010 à cette date et avoir été auparavant en charge de l’équipe féminine des Pays-Bas.

Ricardo Sánchez, Enrique González de Castejón, Álvaro Iglesias, José María Basterra, Alejandro Alonso, Marc Sallés, Marc Boltó et Albert Beltrán sont les internationaux qui ont concouru à Tokyo et qui répètent sur la liste Caldas, avec Joan Tarrés, convoqué mais abandonné pour cause blessés aux Jeux, et ceux cités comme réserves en juillet : Llorenç Piera, Marc Recasens et le gardien Mario Garín.

– Gardiens de but

Adrian Rafi (FC Barcelone)

Albert Pérez (Club Egara)

Rafael Álvarez (Sanse Complutense)

Mario Garín (Country Club) était remplaçant

– Défenses

Marc Recasens (Club Egara)

Alex Alonso (RS Tennis)

Llorenç Piera (RC Polo Barcelona) remplaçant

Enrique Zorita (Country Club)

Álvaro López-Alonso (RS Tennis)

Ignacio Rodriguez (Country Club)

Jaume Torras (Club Egara)

Salva Armenteras (RC Polo Barcelone)

Manuel Prol (Tilburg-Pays-Bas)

Ricardo Santana (KHC Louvain-Belgique)

– Médias

Marc Vizcaíno (Atlètic Terrassa)

Ricardo Sánchez (Country Club)

Marc Sallés (Atlètic Terrassa)

Oriol Salvador (Junior FC)

Marc Boltó (HGC-Pays-Bas)

Jan Lara (An Der Alster-Allemagne)

Marc Serrahima (HGC-Pays-Bas)

César Curiel (Sanse Complutense)

Xavi Gispert (Club Egara)

Joan Tarrés (Héraklès-Belgique)

– Avant

Albert Beltrán (Klein Zwitserland-Pays-Bas) suppléant

Enrique González de Castejón (Country Club)

Ignacio Cobos (Sanse Complutense)

Antonio Sanz (Sanse Complutense)

José Basterra (Country Club)

lvaro Iglesias (Country Club)

Gonzalo Quijano (RS Tennis)

Eduardo González-Mesones (RS Tennis)

Alejandro Davila (RS Tennis)

Marc Reyné (RC Polo Barcelone)

Marc Escudé (Atlètic Terrassa)

Marc Miralles (RC Polo Barcelone).