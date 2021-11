Calderón : « Si Marc Gasol revient à Gérone, ce sera à cause d’une décision réfléchie et je serai heureux »

19/11/2021 à 18:28 CET

José Manuel Calderón a été sans aucun doute l’un des basketteurs espagnols le plus influent des dernières décennies. Faisant partie intégrante de cette équipe espagnole qui a émerveillé le monde aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 -qui était sur le point de battre les États-Unis en finale-, Calderón a partagé une loge avec Marc Gasol.

De plus, tous deux ont partagé plusieurs années dans la NBA en tant que joueurs, ils sont donc unis par une grande amitié. Maintenant, Calderón déjà à la retraite, il a revu le basketteur actuel, au nom propre de Marc Gasol Quoi Je serais très proche de retourner à Gérone.

A propos de ton ami, Marc, Calderón a déclaré que « s’il retourne à Gérone, ce sera grâce à une décision réfléchie et je serai heureux« Il a également ajouté : « Si c’est ce qu’il a décidé, je suis ravi parce que je vais le voir et parce que c’est mon ami. S’il a pris cette décision c’est parce qu’il le veut, donc je suis content », a-t-il condamné.

À propos d’un autre Espagnol de la NBA, dans ce cas Ricky Rubio, l’ancien joueur en a parlé avec un enthousiasme particulier : « Il est actuellement candidat au titre de meilleur sixième homme de la saisonNon seulement à cause de ses chiffres, mais à cause de ce qu’il influence son équipe, ça se voit quand il est sur le terrain. »

Également interrogé sur la question de savoir si Cleveland peut le transférer, il a déclaré : «Cela dépendra de la façon dont Cleveland va. Nous avons tous pensé au début que si Cleveland allait mal, ils pourraient le couper pour qu’il puisse aller dans une équipe avec une option sur le ring.

Cependant, Cleveland se porte bien et Ricky se porte bien, alors peut-être qu’au lieu de le couper, vous pouvez obtenir un premier tour. Il y a encore beaucoup de possibilitésQuand février ou mars arrivera, cela sera vu parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas encore à gagner. C’est une option de plus, on ne sait pas laquelle va arriver. »