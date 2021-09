Caleb Brown accusé du meurtre d’un nouveau-né

in

La police du Texas a arrêté un père adolescent au Texas qui est soupçonné d’avoir tué son fils de trois semaines le mois dernier parce qu’il était « en colère » que la mère de l’enfant n’ait pas avorté la grossesse.

Le service de police de Carrollton a annoncé que le détective des homicides avait emmené un jeune de 17 ans Caleb Blake Marron en garde à vue et l’a inculpé du meurtre, le 9 août, de son fils de 24 jours, Emerson Nolan Ziesmer.

Selon un communiqué de la police publié sur la page Facebook du département, Brown et la mère de l’enfant, dont le nom n’a pas été rendu public, ont amené le nourrisson aux urgences du Texas Health Presbyterian Hospital Plano le mois dernier. La mère de l’enfant, également âgée de 17 ans, a déclaré au personnel médical de l’hôpital qu’elle avait remarqué que son fils était pâle et avait « d’importantes ecchymoses autour de l’abdomen ».

Les médecins ont transféré Emerson par hélicoptère au Children’s Medical Center de Dallas, situé à environ six kilomètres de là, où le personnel médical a tenté d’effectuer des interventions vitales sur le nouveau-né, mais il a été déclaré mort dans l’établissement.

Une autopsie a été réalisée peu de temps après et a montré que le nourrisson avait souffert de « plusieurs côtes déplacées et d’un foie lacéré ».

“Selon un affidavit de cause probable pour son mandat d’arrêt, Brown a déclaré que, alors qu’il était brièvement seul avec le bébé dans l’après-midi du 9 août, il l’a serré et l’a jeté à plusieurs reprises en l’air, finissant par heurter le ventilateur de plafond”, a déclaré la police. dans la sortie. Le Dallas Morning News, qui a obtenu une copie de l’affidavit, a rapporté qu’après avoir entendu cela, les enquêteurs ont demandé à Brown de démontrer ce qu’il voulait dire en utilisant une poupée au poste de police. Il a obéi et a ensuite “jeté la poupée en l’air, frappant le plafond de la salle d’entretien”.

Au cours d’une enquête ultérieure sur la mort de l’enfant, les détectives ont déclaré avoir trouvé “des preuves indiquant que Brown était en colère contre la mère de l’enfant pour avoir gardé le bébé”. Les enquêteurs ont également déclaré que Brown « craignait de devoir payer une pension alimentaire pour enfants ».

Selon le Morning News, la police a découvert que Brown voulait que la grossesse soit interrompue ou que l’enfant soit mis en adoption après avoir exécuté des mandats de perquisition pour les enregistrements de téléphone portable et de médias sociaux des deux parents. Les enquêteurs ont également découvert des vidéos qui auraient montré que Brown donnait « à plusieurs reprises » le majeur à bébé Emerson et le qualifiait de « laid » et de « petit bébé stupide ».

La mère de l’enfant a donné aux agents une raison supplémentaire de s’inquiéter, leur disant qu’un peu plus d’une semaine après la naissance du bébé, elle l’avait entendu crier et lorsqu’elle est allée enquêter, elle a trouvé Brown « se tenant au-dessus » d’Emerson et « le serrant autour de son ventre. » tout en « se penchant sur lui ».

Brown est retourné au poste de police vendredi pour un examen polygraphique volontaire et a parlé aux policiers lors d’un entretien préalable au test où il a admis avoir causé les blessures qui ont finalement tué son fils, selon l’affidavit.

“Brown a déclaré à la police qu’il avait serré le ventre du bébé et l’avait jeté en l’air” cinq fois “par ennui”, a déclaré le reportage du Morning News. « À la cinquième fois, précise-t-il, la tête du bébé a heurté un ventilateur de plafond. Brown a déclaré à la police qu’il avait attrapé l’enfant alors qu’il descendait et que la “pression finale” est ce qu’il croit l’avoir tué, indique le document.

