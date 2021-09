Caleb Plant a encore plus épicé le croisement avec Canelo Álvarez

Caleb Plant et Saúl Álvarez ont joué dans un scandale ces dernières heures, après être allé aux mains dans la confrontation avant son combat le 6 novembre au MGM Grand Arena de Las Vegas. On dit que les grands combats commencent dans les présentations, devant les caméras et avec tout un spectacle scénique derrière, quelque chose qui s’est sans doute passé entre le boxeur américain et son collègue mexicain.

La coupure sur la pommette de Plant après les coups avec Canelo.

« Continue de rire, fils de pute, parce que tu vas le découvrir très bientôt.était la phrase de Plant qui déchaîna la fureur de Canelo. Après une série de bousculades, Ils sont allés aux ananas et les personnes présentes ont dû intervenir pour que l’agitation ne soit pas plus grandeBien que personne n’ait pu éviter une coupure sur la pommette droite du natif d’Ashland City.

Quelque temps plus tard, Álvarez a utilisé ses réseaux sociaux pour justifier sa colère et avec la vidéo du moment de tension, il a écrit : “Ne parle pas de ma mère”. Instantanément, Caleb a répondu avec un message fort : “Ma mère a été tuée par la police il y a deux ans. Pourquoi parlerais-je de la mère de quelqu’un d’autre ? (…) Ils ne m’entendront jamais parler de la mère, de la femme ou des enfants de quelqu’un.”

PLANTE : PIQUANT AU PASSAGE ET INSULTES DANS LES RESEAUX



Récemment, Caleb a une nouvelle fois pimenté la traversée avec Canelo avec un post sur son compte Instagram, dans lequel, malgré sa coupure à la pommette, il se vantait d’avoir frappé le Mexicain lors de l’affrontement. “J’ai raté mon cul ! Va te faire foutre salope”L’Américain a écrit à côté d’une image dans laquelle il peut voir comment il touche le visage de Canelo avec ses doigts.

Ensuite, Une autre image du moment où ils sont allés aux ananas téléchargés, bien que leurs impacts ne semblaient pas aussi précis que ceux d’Álvarez. De même, les chicanes, insultes et railleries seront mises de côté lorsque débutera la soirée du 6 novembre, où les boxeurs unifieront les super-moyens.

