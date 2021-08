Caleb Plant a noté qu’il fera taire la bouche de ses détracteurs en battant Canelo

Quelques mois avant le combat pour l’unification du titre de 168 livres, Usine de caleb, Il a mentionné qu’il était prêt à fermer la bouche à ses détracteurs au moment où il battrait le Mexicain, Saul « Canelo » lvarez.

Lors de sa présence au T-Mobile Arena, Usine de caleb, s’est entretenu avec les médias et a prononcé ses premiers mots sur la rencontre qu’il aura avec Canelo en novembre.

«Quand un large public me met la pression, je me suis toujours démarqué. J’ai l’impression que plus il y a de monde, mieux c’est. Je ferai tout ce qu’il faut pour sortir la main en l’air, mais ne soyez pas surpris si c’est plus facile que vous ne le pensez”, a-t-il avoué.

Il a même mentionné qu’il est dur sur l’aspect mental et que cela l’aidera beaucoup dans son combat avec Canelo.

« Certaines choses que j’ai vécues dans ma vie m’ont aidé à créer une force mentale qui peut-être que d’autres ne l’ont pas été à cause du genre de pression. Beaucoup de ces gars n’ont pas cette force mentale. Ils perdent avant que la cloche sonne. Vous ne pouvez pas me vaincre avant que la cloche ne sonne », a-t-il conclu.

