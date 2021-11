Caleb Plant a subi d’horribles tragédies familiales avec la perte de sa mère et de sa fille de 19 mois, mais s’est battu pour devenir champion du monde et est désormais prêt pour un combat historique incontesté avec Canelo Alvarez

Caleb Plant est un champion du monde invaincu 21-0, et pourtant, en réalité, il a perdu plus que la plupart des combattants ne pourraient jamais comprendre.

De l’extérieur, il semblerait que l’Américain riche, talentueux et au franc-parler qui est maintenant prêt à combattre Canelo Alvarez a tout pour lui.

Stewart Cook/FOX Sports

‘Sweethands’ Plant est le champion du monde IBF des super-moyens

À l’intérieur, cependant, il porte un profond chagrin d’avoir subi le pire sort qui puisse arriver à n’importe quel parent.

Plant a grandi dans une petite ville appelée Ashland City, Tennessee et a commencé la boxe à l’âge de neuf ans.

En réussissant sa carrière d’amateur, il a finalement échappé aux griffes de la pauvreté, de la criminalité et de la toxicomanie qui l’entouraient dans sa communauté locale.

La mère de Caleb, Beth Plant, avait un problème de toxicomanie et sa famille a enduré la pauvreté comme beaucoup dans la ville.

Adolescent, Plant s’est même retrouvé à vendre de la drogue pour sa mère. La boxe était sa solution.

La famille de Plant n’avait souvent pas de climatisation pendant les étés chauds et pas de chauffage pendant les hivers glacials.

Le père Richie Plant a construit une salle de gym de mauvaise qualité dans l’espoir de fournir à son fils les conditions pour un jour avoir une vie meilleure.

Le ring de boxe était délimité par du ruban adhésif au sol et c’est ici que Caleb, maintenant âgé de 28 ans, a perfectionné ses compétences pour la première fois.

Alors qu’il touchait à la fin de son impressionnante carrière amateur – au cours de laquelle il avait été réserviste pour l’équipe olympique des États-Unis en 2012 – Plant a engendré une petite fille, Alia.

Cependant, le jeune homme de 20 ans et son partenaire de 19 ans à l’époque, Carman Jean Briscoe-Lee, ont rapidement été dévastés par la nouvelle qu’elle se battait pour sa vie.

Caleb a passé beaucoup de temps avec Alia à l’hôpital

Plant a rappelé dans une interview avec The Mayweather Channel : « Alia est née avec un problème de santé inconnu.

« J’ai fait envoyer son sang pour faire plus de 50 000 tests à l’hôpital pour enfants de Vanderbilt, qui est probablement l’hôpital pour enfants le plus prestigieux au monde. Tout est revenu négatif.

« Elle aurait au moins 150 crises par jour. Il n’y avait pas un jour où elle aurait moins de 150 crises.

« Il y a probablement eu une poignée de fois où j’ai pu la tenir, la regarder et établir un contact visuel où je me suis dit: » Wow, je pense qu’elle me voit, je pense qu’elle me regarde réellement. «

De nombreux tests ont été effectués, mais l’état d’Alia n’a jamais été diagnostiqué

« Peut-être cinq fois en 19 mois. Et le reste que vous pouviez dire était comme un flou, c’était juste brumeux. Elle ne savait pas où elle était ni qui j’étais, semblait-il.

«Elle avait des lésions cérébrales, elle n’avait aucune motricité, elle ne pouvait pas s’asseoir, elle ne pouvait pas tenir la tête haute, elle ne pouvait pas serrer le poing.

« Elle lui donnait des coups de pied dans la jambe ici ou là, mais elle ne pouvait pas manger. Elle a mangé par un tube dans son estomac.

«Je lui ai donné huit médicaments deux fois par jour, je devais la cathéter, je devais lui faire des piqûres tous les jours dans sa jambe.

Alia a subi des lésions cérébrales et n’avait aucune capacité motrice

« Elle avait huit rendez-vous chez le médecin par semaine au centre-ville. Il y aurait des mois que je vivais et restais à l’hôpital, même dans mes camps d’entraînement.

«Je me réveillais, j’allais au gymnase et je m’entraînais, je revenais et je passais du temps avec elle, je faisais de la force et du conditionnement, je revenais me reposer avec elle.

« Je rentrais chez moi tous les deux jours pour acheter plus de vêtements, puis je revenais. J’irais courir en ville par Vanderbilt, je prendrais des bains de glace à Vanderbilt dans la salle de bain.

Cette séquence s’est poursuivie pour Plant alors qu’il mettait fin à sa carrière amateur et devenait professionnel avec la PBC d’Al Haymon.

Stéphanie Trapp/TGB

Plant a continué à se battre à travers tout ça

Carman a dû quitter son travail pour s’occuper d’Alia 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc le revenu de Caleb était vital.

Il a commencé son parcours professionnel en mai 2014, juste après le premier anniversaire d’Alia.

Après avoir construit son record à 5-0, Plant était bien parti et devait disputer son sixième combat fin janvier 2015.

Malheureusement, Alia ne pouvait plus s’accrocher.

Le combat courageux d’Alia ne pouvait pas continuer

« Je me suis disputé à Philadelphie et elle était à nouveau sous assistance respiratoire », a expliqué Plant.

«Cela devenait très effrayant avec elle sous assistance respiratoire, elle était à peine capable de rester à flot.

« Quand je me suis réveillé [the next day] les choses empiraient en fait, alors ils ont dit: ‘M. Plant, nous ne pensons pas que vous devriez partir parce que, nous savons que vous vous l’avez dit plusieurs fois, mais nous vous disons cette fois que votre fille va décéder. ‘

«Ils me l’ont dit alors j’ai annulé le combat.

«Elle descendait lentement et descendait et descendait et descendait et descendait.

«Je suis allé la voir et je lui ai dit:« Cela a été long de 19 mois et je sais que vous devez être fatigué. Si tu en as marre et que tu as fini, que tu ne veux plus faire ça, alors ton père te soutient et je serai là.

« Chaque fois avant c’était ‘Non, ça n’arrivera pas’, mais j’ai eu cette conversation avec elle et elle a juste commencé à s’effondrer.

«Je me suis assis là avec elle et elle a rendu son dernier souffle. 29 janvier à 10h55.

Alia Plant est décédée dans les bras de sa mère à l’âge de 19 mois seulement.

Ryan Hafey/PBC

La relation de Caleb avec Carman s’est détériorée et ils se sont séparés dans les mois qui ont suivi la mort d’Alia

Remarquablement, Plant était de retour sur le ring cinq semaines plus tard, jurant de se battre et de tenir la promesse de titre mondial qu’il avait faite à sa fille avant sa mort.

Cela a pris encore quatre ans, mais en janvier 2019, son coup de gloire est enfin arrivé.

Le robuste vénézuélien Jose Uzcategui était le champion IBF des super-moyens, fraîchement sorti d’une victoire impressionnante sur Andre Dirrell.

Plant était un outsider au début du combat, mais a stupéfait les parieurs en terrassant Uzcategui au deuxième tour.

Il a répété cet exploit au quatrième tour et, bien qu’il ait lui-même été renversé au neuvième, s’est battu jusqu’à la cloche finale.

Ryan Hafey/PBC

Uzcategui a perdu deux fois au cours des quatre premiers tours

Lorsque les tableaux de bord ont été lus, Plant a été déclaré vainqueur par décision unanime et nouveau champion du monde des super-moyens.

Il tomba à genoux et sanglota abondamment, laissant échapper ce qui semblait être plusieurs années d’émotion réprimée.

« J’ai travaillé toute ma vie pour ça, 17 ans d’affilée », a déclaré Plant alors qu’il essayait et échouait à se ressaisir dans son interview d’après-combat.

« J’ai enterré ma fille en train d’essayer d’obtenir cette ceinture.

« Je lui ai promis que je deviendrais championne du monde et que je lui apporterais ce titre, et c’est exactement ce que je vais retourner au Tennessee et faire. »

Plant était aussi bon que sa parole

Quelques jours plus tard, il a posté une photo sur Instagram de lui portant sa ceinture de champion du monde sur la tombe d’Alia.

Bien que le chagrin ne quittera bien sûr jamais le père endeuillé, cela semblait être un moment de paix pour lui, ayant accompli son vœu.

Malheureusement, cette paix n’a pas duré longtemps.

Un peu plus d’un mois plus tard, en mars 2015, sa mère Beth était dans une ambulance transportée aux services médicaux d’urgence pour des problèmes de santé mentale.

Dans le véhicule, elle est devenue combative envers le personnel médical et a sorti un couteau de son sac à dos.

Plant a eu une relation conflictuelle avec sa mère en grandissant

Ils se sont arrêtés et ont appelé la police.

Lorsqu’un adjoint est arrivé sur les lieux, elle a brandi le couteau dans sa direction et s’est dirigée vers lui.

Selon le rapport de police, « L’adjointe lui a crié plusieurs fois de s’arrêter et de le laisser tomber, elle a continué à venir. »

L’adjoint a tiré avec son arme sur Beth Plant qui est décédée par la suite à l’hôpital de Nashville. Elle avait 51 ans.

Plant a eu le cœur brisé une fois de plus, mais a utilisé la boxe pour s’échapper et n’a pas tardé à revenir sur le ring.

Il a défendu avec succès sa ceinture sur le undercard Manny Pacquiao contre Keith Thurman quatre mois plus tard.

Lorsque Beth est décédée, Plant lui a rendu hommage, mais a reconnu ses «démons»

Il est maintenant de retour pour le plus grand combat de sa carrière – une confrontation pour le titre incontestée avec le roi mexicain livre pour livre Canelo Alvarez samedi soir.

Plant a déjà tenu sa promesse envers Alia en devenant championne du monde et a rendu sa mère Beth fière, mais il continue de se battre à la recherche de la gloire ultime… qui n’est peut-être pas trop loin.