Caleb Plant : « Il y a une poignée de choses dans lesquelles je suis meilleur que Canelo »

Le champion du monde IBF des super-moyens, l’Américain Plante de Caleb, tentera d’unifier les quatre ceintures en battant le Mexicain le 6 novembre Saúl « Canelo » lvarez.

Voici ses dernières déclarations :

« Je reste détendu. Nous avons terminé la moitié du camp et mon poids est bon. Je ne pense pas avoir besoin d’être plus motivé que je ne le suis déjà pour me battre pour les quatre titres. Nous prévoyons seulement de terminer ce camp de la même manière que je l’ai commencé, et c’est à un niveau élevé.

« Je me sens très bien. Tout s’est bien passé. J’ai l’impression d’avoir toutes les compétences du monde et une belle équipe autour de moi. Quand la cloche sonne, j’ai hâte de montrer au monde ce que je peux faire. Je pense qu’il y a une poignée de choses dans lesquelles je suis meilleur que Canelo sur le ring. Mais le seul moyen de le savoir est de vous connecter le 6 novembre. Peu importe ce que je dis maintenant, les gens ne me croiront pas de toute façon. Je préfère montrer que dire.

«Je n’ai eu que 21 combats en tant que professionnel, mais beaucoup de ces combats sont à un niveau élevé depuis longtemps et j’ai beaucoup d’expérience à mon actif. Tout va m’aider la nuit de combat. Je sais que c’est le plus gros combat que j’ai eu jusqu’à présent dans ma carrière, et c’est le but, continuer à avancer. Je veux que chaque combat soit plus grand.

«Être indiscutable cimentera à jamais mon nom dans les livres d’histoire de la boxe. C’est pourquoi je fais cela. C’est ce que j’ai entrepris de réaliser lorsque j’ai commencé la boxe.