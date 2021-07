Caleb Plant, le dernier obstacle de Canelo pour devenir une véritable légende

Après s’être assis dans son coin pour Billy Joe Saunders au neuvième tour, Saul ‘Canelo’ lvarez Il possède déjà trois ceintures mondiales de trois des organismes qui régissent la boxe dans le monde, Poids super-moyens WBC, WBA et WBO, et seul celui des IBF faire le poker des titres des supermédias, celui qu’est en possession de l’Amérique du Nord Plante de Caleb.

C’est le titre que le boxeur de Guadalajara devenir le champion incontesté de la division et finir de convaincre certaines des voix critiques qui l’entourent toujours. Le propre ‘Canelo’, du centre du ring, en sueur, après avoir dépassé Saunders a déjà exprimé son désir de se battre le plus vite possible et de se mesurer à Plant. “Mon futur? Eddy (Reinoso) c’est le meilleur entraîneur. S’il me dit de le faire, je le ferai. Oui, mon intention est d’aller pour Planter et unifier ».

“Mon intention est d’aller pour Planter et unifier”

Quelques mots qu’il a prononcés juste à côté du promoteur Eddie entend, qui a pris le gant instantanément. «Canelo va combattre qui que ce soit. Il m’a dit qu’il allait combattre Caleb Plant et que c’est le combat qui doit avoir lieu. La lutte pour le titre des supermédias incontestés ». On parle même de la date, septembre prochain, et de la scène, le stade de Pillards de Las Vegas de la NFL, le Stade Allegiant, d’une capacité de 65 000 personnes.

“Il m’a dit qu’il allait combattre Caleb Plant et c’est le combat qui doit avoir lieu.”

Plant est un grand boxeur, plus jeune (28 ans) que Canelo (30 ans). Naturel de Nashville et un résident de Las Vegas, Caleb a commencé la boxe à l’âge de huit ans et a fait jusqu’à trois défenses du titre des super-moyens de la ligue. Fédération internationale de boxe (IBF) qu’il a conquis le 13 janvier 2019 contre le Vénézuélien José Uzcategui. Par la suite, et dans un délai de deux ans, « Chéris » a défendu avec succès son titre contre Mike lee, Vicent Feigenbutz et Calen Truax, ce dernier datait du 30 de janvier.

Caleb, comme Saunders avant d’affronter Álvarez, ne connaît pas la défaite – il compte 21 victoires, dont 12 prématurément – et a une plus grande portée, compte tenu de ses 185 centimètres par rapport aux 173 de Canelo ; Quelques armes que cette madrigada passée n’a pas fait de trou au boxeur mexicain qui, comme à son habitude, va travailler au coup par coup dans le gymnase pour arriver de la meilleure des manières à son prochain rendez-vous sur le ring, puisque comme lui Ils pointent dehors, cela fait partie du secret de leurs succès sportifs.

“Je veux devenir le premier champion incontesté des super-moyens de tous les temps et peu importe qui est l’adversaire.”

De son côté, Plant, après avoir conservé sa ceinture contre Truax le 30 janvier, lorsqu’on lui a demandé si le prochain adversaire serait Canelo, il a répondu : « C’est mon objectif, je veux devenir le premier champion incontesté des super-moyens de tous les temps et peu importe qui c’est, je vais le démolir Je suis le meilleur super-moyen au monde.”

