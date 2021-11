Caleb Plant prétend qu’il est né pour combattre ‘Canelo’ lvarez et le battre

L’Américain Plante de Caleb a déclaré mardi que samedi prochain au MGM Grand Garden Arena, le rêve que est né pour se battre avec le Mexicain Saúl ‘Canelo’ lvarez et le battre, bien que parmi les fans et les spécialistes, ce ne soit pas le favori.

« Je suis né pour jouer dans le combat que je vais avoir samedi contre ‘Canelo’ lvarez »a déclaré le combattant de 29 ans du rendez-vous qu’il a pour l’unification du titre des super-moyens.

« Je n’ai pas peur de ‘Canelo’. je suis prêt à gagner, même si je suis conscient que je ne suis pas un favori, quelque chose qui me motive aussi à faire mieux », a déclaré le champion de la Fédération internationale de boxe (FIB).

Il a fait confiance aux qualités dont il dispose pour vaincre Álvarez et entrer dans l’histoire de la boxe. « J’ai une vitesse avec laquelle j’espère surpasser Álvarez à tout moment, surtout au moment de placer mes coups », a déclaré Plant, invaincu en 22 combats et avec 13 victoires par KO.

Plant a déclaré qu’il respectait les antécédents de Canelo, mais que son objectif est de tirer le meilleur parti de l’opportunité dont il dispose. « Je suis conscient de la grande opportunité que j’ai pour remporter la grande victoire de ma carrière », a-t-il souligné.

« Ma confiance en ce que je peux apporter sur le ring me rend optimiste face au triomphe, quel que soit le monde du jeu, ce n’est pas non plus le favori des analystes », a-t-il déclaré.