Caleb Plant révèle qu’il veut combattre David Benavidez

Le désormais ancien champion des 168 livres, Plante de Caleb, Il s’est de nouveau adressé aux médias, a révélé quels pourraient être ses combats potentiels pour l’année prochaine, parmi lesquels il indique vouloir affronter David Benavidez et Jermall a bavardé.

Après quelques semaines d’absence, Usine de caleb, Il a parlé aux médias et a expliqué qu’il veut avoir de grands combats d’ici 2022, par conséquent, il souligne qu’il est possible qu’il voie les visages avant David Benavidez ou à défaut avant Jarmall Charlo.

« Je veux de gros combats, se pourrait-il David Benavides ou Jermall Charlo, j’ai définitivement montré que je suis prêt à faire de gros combats », a-t-il expliqué. Plante.

Même, Plante, a fait une rétrospective sur sa performance avant Canelo et il souligne qu’il n’a pas fait les choses mal, le Mexicain est simplement sorti sa nuit.

« Nous avons réalisé une excellente performance et avons remporté plusieurs de ces manches contre Canelo, mais ils nous ont attrapés, c’est de la boxe, n’importe qui peut être attrapé et mis KO à tout moment, mais je suis sûr que je reviendrai plus fort de quelque chose », a-t-il déclaré.

Caleb Plant réapparaît et avoue qu’il est déçu

Usine de caleb, Il est réapparu et a parlé un peu avec les médias, il était aussi sincère et a mentionné qu’il était déçu du résultat qu’il avait eu avant Canelo.

« Je ne vais pas mentir, j’étais déçu, j’avais envie de gagner », a-t-il commenté. Plante, « Je n’ai pas donné ma ceinture, j’avais l’intention de gagner, mais au final je pense que j’ai bien fait et j’ai montré que j’appartenais au haut niveau de la boxe mondiale », a-t-il déclaré.

De même, il a mentionné qu’il avait passé des jours tristes pour avoir perdu le match contre le Mexicain.

« J’étais triste, j’avais travaillé très dur, je pensais que j’allais gagner, je leur ai dit que je ne voulais vraiment pas que le combat s’arrête, mais c’est comme ça que ça s’est passé », a-t-il avoué. Plante « Je pars en vacances cette fin d’année et je rends visite à mes grands-parents, je n’ai pas été libre depuis cinq ans donc je veux rentrer chez moi et les voir. Il sera temps de revenir au sommet l’année prochaine », a-t-il expliqué.