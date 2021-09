Caleb Plant sauvage Canelo Alvarez et son entraîneur Eddy Reynoso après que son camarade de gym Oscar Valdez soit autorisé à se battre malgré un test positif pour la phentermine

in

Caleb Plant a déchiré Canelo Alvarez et son entraîneur Eddy Reynoso après que son camarade de gym Oscar Valdez a été autorisé à se battre malgré un test de dépistage positif.

Il a été révélé plus tôt cette semaine que le champion WBC des super-plumes avait été testé positif à la phentermine – un stimulant nerveux central.

Plant est le champion du monde IBF des super-moyens et affrontera Canelo

Son équipe a insisté sur le fait que le Mexicain n’avait pas sciemment ingéré la substance avant sa défense contre Robson Conceicao le 10 septembre et prétendait croire qu’elle provenait d'”une tisane”.

Phentermine figure sur la liste des personnes interdites par VADA, mais VADA se contente de collecter les échantillons et de rapporter les résultats des tests. Ils n’appliquent pas les décisions, c’est le travail des différentes commissions de boxe.

Certaines commissions adhèrent à la liste des personnes interdites VADA lorsqu’elles statuent sur de telles questions, mais d’autres suivent le code de l’AMA.

En vertu du code de l’AMA, la phentermine n’est interdite qu’« en compétition » – et la période « en compétition » ne commence que le jour du combat lui-même.

En tant que tel, la commission locale dans ce cas a autorisé Valdez à se battre quel que soit le test positif.

Valdez a été testé positif à la phentermine

Valdez a remporté sa meilleure victoire en carrière en février en éliminant le champion de longue date Miguel Berchelt pour devenir un roi des deux poids.

Maintenant, certains boxeurs à travers le sport soulèvent non seulement des questions sur lui, mais aussi sur son camp.

Valdez fait partie de « l’équipe Canelo » de Reynoso, largement considérée comme l’une des plus grandes écuries de boxe aujourd’hui.

On pense que Reynoso est le favori pour l’entraîneur de l’année en 2021, ayant non seulement guidé Valdez vers une victoire époustouflante, mais aussi formé Ryan Garcia, Andy Ruiz Jr et le roi de la boxe Canelo lui-même.

En 2018, Canelo a reçu une interdiction de six mois après avoir été testé positif au clenbutérol et a dû reporter son match revanche avec Gennady Golovkin en conséquence.

Il a toujours insisté sur le fait que ce résultat de test était dû à de la viande contaminée au Mexique.

En 2019, le champion poids mouche WBC Julio Cesar Martinez, également membre du gymnase de Reynoso, a également été testé positif au clenbutérol.

Cependant, l’AMA (Association mondiale antidopage) a reconnu le problème au Mexique et a ainsi relevé le seuil autorisé, ce qui signifie que Martinez n’a pas été puni.

La WBC a ensuite publié une déclaration insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une «confirmation de l’innocence» de Canelo.

Reynoso est l’homme derrière le succès de Canelo

Quoi qu’il en soit, dans certains quartiers, le mal était déjà fait en termes de réputation du gymnase de Reynoso.

Maintenant, deux ans plus tard, la situation avec Valdez a ravivé de telles discussions.

Caleb Plant affrontera Canelo dans un combat pour le titre incontesté qui définira sa carrière.

Le champion américain des super-moyens IBF s’est lancé dans une diatribe après avoir appris que Valdez était autorisé à se battre.

Plant affrontera Canelo le 6 novembre

Plant a commencé : « Na, Eddy Reynoso et Canelo méritent le prix « CHIENNE de l’année » !

« Ils sont tous suspects. Tout ce qui sort de ce camp est intentionnel.

“Ils ont les connaissances et l’expérience pour mieux connaître et les ressources pour avoir le meilleur des meilleurs dans tout ce qu’ils veulent, mais [taco emoji] ou [meat emoji] ou une [herbal tea emoji] est la raison.

“Personne ne met RIEN dans MON CORPS sans que je le fasse d’abord approuver par VADA (dont la société de tests la plus stricte) à ce niveau.

«Et avec tout ce qui est en danger, pourquoi laisserais-je quelqu’un d’autre jouer avec MON nom.

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe

“Donc, après tout ce pour quoi un combattant travaille et sacrifie, vous allez simplement laisser quelqu’un vous dire de prendre quelque chose et vous allez simplement le prendre et même pas vous soucier qu’il puisse RINCER tout ce que vous avez accompli dans le drain .

« Parce qu’en fin de compte, un nom a-t-il même été mentionné pour savoir qui pourrait lui avoir donné la « tisane » ??? NAN!

« Le seul nom qui est sorti est celui qui l’a pris, alors pourquoi laisser quelqu’un vous mettre dans cette position.

« Si vous commencez vraiment à vous poser ces questions et que vous commencez vraiment à déballer toute cette question par question, est-ce que cela s’additionne vraiment ?

Plant est furieux de la situation

« Est-ce que cela peut vraiment sentir ? F*** NON. Ce sport n’a pas de place pour les tricheurs.

“Vous voulez dire que vous avez gagné plus de 100 millions de dollars et que vous vivez à San Diego, mais vous avez mangé des tacos ou un steak dans un stand de tacos au hasard au Mexique ou dans un steak de cul au hasard et le fait de le faire une fois a rendu votre niveau TELLEMENT ÉLEVÉ ?

“F*** sortir d’ici. Les gens ne prennent pas ce truc par confiance, ils le prennent par PEUR !

«Ils ne veulent pas laisser leurs NUTS PENDRE alors ils prennent des conneries qui les feront rétrécir.

L’accumulation de Canelo vs Plant devrait valoir la peine d’être regardée

«J’ai dit ce que j’ai dit et je le maintiens donc f *** quiconque ne l’aime pas. Les gens INNNNN le sport savent ce qui se passe, mais ceux qui ne parlent pas sont les mêmes qui trichent tout comme eux.

«Cela semble presque mal vu de parler de ce genre de choses en boxe, mais je m’en fous.

«Il y a un tout autre monde en ce qui concerne les substances interdites dont les gens dans le jeu de combat ne veulent pas parler, mais je m’en fiche. Il n’y a pas de place pour ça.

