Caleb Williams devient brutalement honnête à propos du bœuf Spencer Rattler

À mi-chemin de la saison de football universitaire, Caleb Williams a remplacé Spencer Rattler en tant que quart-arrière partant de l’Oklahoma.

Rattler ne l’a pas bien géré.

Le jeune s’est déchaîné sur les réseaux sociaux d’une manière assez juvénile, et les mauvais sentiments n’ont apparemment jamais disparu.

Une fois la saison terminée, Rattler est entré dans le portail de transfert. La semaine dernière, il a accepté de rejoindre Shane Beamer en Caroline du Sud.

Mercredi, Williams est apparu sur « The Podcast on the Prairie » pour discuter d’une myriade de sujets. L’un des plus intrigants ? Sa relation avec Rattler.

«Moi et Spence, nous n’étions pas les meilleurs amis. Je peux le dire. Nous n’étions pas meilleurs amis, mais nous ne nous détestions pas non plus », a déclaré Williams.

« Il y a un tas d’autres gars avec qui je ne suis pas le meilleur ami et je ne les déteste pas non plus dans l’équipe. Tout le monde a essayé de faire quelque chose à partir de rien tout au long de la saison. Il n’y avait rien à en tirer.

Les gens peuvent évidemment y lire entre les lignes.

Il sera intéressant de voir où Williams va partir d’ici avec l’Oklahoma. Il est clair que le nouvel entraîneur-chef Brent Venables aimerait le conserver, mais ce n’est pas acquis pour le moment.

Il y a une raison pour laquelle Lincoln Riley a abandonné les Sooners si rapidement.

Gardez un œil sur Williams à l’avenir. La décision qu’il prendra finalement concernant son avenir en Oklahoma aura des ramifications massives pour le joueur et le programme.

