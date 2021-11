Caleb Williams mène le n ° 12 de l’Oklahoma devant l’Iowa State 28-21

Caleb Williams a réussi un touché et a couru pour un autre, Jalen Redmond a retourné un échappé pour un autre score et le n ° 12 Oklahoma a battu l’Iowa State 28-21 samedi.

Kennedy Brooks a couru 115 verges pour les Sooners (10-1, 7-1 Big 12, n ° 13 CFP), qui ont rebondi après une défaite contre Baylor et ont consolidé leurs chances d’atteindre le match pour le titre Big 12. Ils ont également maintenu en vie leurs minces espoirs pour les éliminatoires du football universitaire.

Charlie Kolar de l’Iowa State, jouant dans sa ville natale de Norman, Oklahoma, a enregistré des sommets en carrière de 12 attrapés et 152 verges. Brock Purdy a réussi 281 verges et un touché pour Iowa State (6-5, 4-4), qui a été éliminé de la course au titre Big 12.

Iowa State a obtenu le ballon à sa ligne de 14 verges, mené 28-21 avec deux minutes à jouer. Les Cyclones se sont dirigés vers l’Oklahoma 21, mais Pat Fields a intercepté une passe de Purdy avec 15 secondes à jouer pour mettre fin à la menace.

L’Iowa State a été une épine dans le pied de l’Oklahoma ces dernières années, battant les Sooners en 2017 et 2020. L’Oklahoma a battu les Cyclones dans le match pour le titre Big 12 l’année dernière.

Au premier quart samedi, Joe Scates de l’Iowa State a attrapé un ballon près de la ligne de but et a été déshabillé. Il a été jugé qu’il avait attrapé le ballon et qu’il était sorti de la zone des buts. Cela aurait été un touchback, mais DJ Graham de l’Oklahoma était hors limites lorsqu’il l’a dépouillé, alors Iowa State a obtenu le ballon au 1 après l’achèvement des 25 verges. Breece Hall a marqué sur le jeu suivant.

Oklahoma a répondu rapidement. Williams s’est déchaîné pour une course de touché de 74 verges – le jeu le plus long de la saison pour les Sooners – pour égaliser le match.

À la fin du deuxième trimestre, l’État de l’Iowa a pénétré le territoire de l’Oklahoma. Key Lawrence de l’Oklahoma a arraché le ballon à Purdy, et Redmond a obtenu le rebond parfait dans la foulée et l’a pris 42 mètres pour un touché. Le score a donné aux Sooners une avance de 14-7 avec neuf secondes à jouer en première mi-temps.

Williams a trouvé Mario Williams dans la zone des buts pour un score de 11 verges pour augmenter l’avance de l’Oklahoma 21-7 en fin de troisième.

Purdy est allé aux vestiaires au troisième quart, et son remplaçant, Hunter Dekkers, a lancé une interception à Delarrin Turner-Yell de l’Oklahoma lors de sa deuxième passe.

Andrew Mevis a couru 29 verges sur un faux botté de dégagement au début du quatrième quart pour placer les Cyclones sur le territoire de l’Oklahoma. Plus tard dans l’entraînement, Dekkers a rejoint Chase Allen pour réduire l’avance d’Oklahoma à 21-14.

Purdy est revenu au quatrième quart, mais n’a pas pu rallier les Cyclones lors de sa première possession alors qu’ils étaient à trois et out.

L’Oklahoma a répondu avec un entraînement de cinq jeux et 68 verges – tous des jeux de course – qui s’est terminé par un touché de 7 verges exécuté par Eric Gray avec 5:06 restants. Brooks a couru 45 verges en trois courses sur le drive.

Kolar a capté une passe de touché de 2 verges de Purdy pour réduire l’avance de l’Oklahoma à 28-21 avec 2:57 à jouer, préparant une arrivée spectaculaire.

L’EMPORTER

État de l’Iowa : Les Cyclones ont failli avoir une saison spéciale. Tous les cinq de leurs pertes sont de 10 points ou moins. Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, tous de sept points ou moins.

Oklahoma : Les Sooners ont encore une fois trouvé un moyen de gagner un match serré. Bien qu’il n’ait obtenu que 96 verges à la passe, l’Oklahoma a remporté sa sixième victoire avec sept points ou moins cette saison.

SUIVANT

L’État de l’Iowa héberge la TCU.

L’Oklahoma visite l’État de l’Oklahoma n°9.