Calendrier complet confirmé pour les combats du Bellator 260 le vendredi 11 juin à 21h en direct sur Showtime

LOS ANGELES – BELLATOR MMA a confirmé la carte de combat complète pour BELLATOR MMA 260 : Lima vs. Amosov le vendredi 11 juin depuis la Mohegan Sun Arena. Cet événement marquera la première fois qu’il y aura des fans dans les tribunes lors d’un événement BELLATOR depuis le début de la pandémie et sera diffusé EN DIRECT sur SHOWTIME à partir de 21 h HE / 18 h HP.

Le Brésilien Douglas Lima (32-8) est le roi de la division des 170 livres de BELLATOR et revient dans la division des poids welters pour mettre son titre en jeu contre Yaroslav Amosov (25-0) invaincu et classé numéro un dans un événement principal à ne pas manquer.

La carte principale du BELLATOR 260 sur SHOWTIME regorge d’action, y compris un co-événement principal de 175 livres de poids contractuel entre le légendaire poids welter et le n ° 6 Paul Daley (43-17-2) contre un orageux n ° 3 Jason Jackson (14 -4). De plus, le poids plume comportera un combat exceptionnel entre la puissance n ° 6 classé Aaron Pico (7-3) contre le Britannique Aiden Lee (9-4) et un autre concours de poids welters entre Demarques Jackson (11-5) et Mark. Lemminger (9- 0, 1 NF). Le tout nouveau cinquième combat récemment annoncé pour compléter la carte principale sera entre Vanessa Porto (5-3) classée n ° 10 et la star sortante des Pitbull Brothers Ilara Joanne (9-5) dans un combat contractuel de 128 livres.

L’undercard est maintenant complet avec six combats impressionnants, y compris la bataille de poids plume hors concours entre le numéro 9 classé Tywan Claxton (6-2) et l’invaincu Justin Gonzales (11-0), qui fera ses débuts BELLATOR. . Pendant ce temps, le héros de la ville natale et favori des fans Nick Newell (16-3) est prêt à affronter Bobby King (9-3) dans un concours de poids léger, et le prodige phénoménal de 20 ans Lucas Brennan (4-0) se prépare pour un affrontement de 150 livres contre Matthew Skibicki (4-3). Par ailleurs, le double All-American du catch universitaire américain Kyle Crutchmer (6-1) affrontera un poids welter qui n’a pas encore connu la défaite comme Levan Chokheli (9-0, 1 NC) pour couronner cette belle carte des préliminaires.

Tous les combats préliminaires pour BELLATOR 260 débutent à 18 h HE / 15 h HP diffusés sur la chaîne YouTube BELLATOR MMA, la chaîne YouTube SHOWTIME Sports et sur Pluto TV.

Dans le cadre du lancement de BELLATOR MMA sur SHOWTIME, le réseau propose une promotion spéciale avec un essai gratuit de 30 jours de SHOWTIME, suivi d’un abonnement mensuel à prix réduit de 4,99 $ par mois pour les six prochains mois. Les inscriptions sont ouvertes sur SHO.com/BellatorMMA. Ceux qui s’abonnent recevront deux événements BELLATOR MMA par mois tout au long de 2021 et au-delà, tous les événements étant mis en ligne à 21 h HE / 18 h HP partout où les services SHOWTIME sont disponibles.

La liste complète des combats est ci-dessous:

Carte principale BELLATOR MMA 260 : Lima vs. Amosov :

Vendredi 11 juin – En direct sur SHOWTIME

21 h HE / 18 h HP

Main Event du titre mondial des poids welters : c-Douglas Lima (32-8) vs. # 1-Yaroslav Amosov (25-0)

Événement principal de poids contractuel de 175 livres : # 6-Paul Daley (43-17-2) contre. # 3-Jason Jackson (14-4)

Combat poids plume : # 6-Aaron Pico (7-3) vs. Aiden Lee (9-4)

Combat de poids contractuel de 128 livres: # 10-Vanessa Porto (22-9) contre. Ilara Joanne (9-5)

Combat poids welters: Demarques Jackson (11-5) vs. Mark Lemminger (11-3)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

18 h HE / 15 h HP

Combat des poids mi-moyens : Kyle Crutchmer (6-1) vs. Levan Chokheli (9-0, 1 NC)

Combat poids plume : # 9-Tywan Claxton (6-2) vs. Justin Gonzalès (11-0)

Combat léger : Nick Newell (16-3) contre. Bobby roi (9-3)

Combat de poids contractuel de 150 livres : Lucas Brennan (4-0) contre. Matthieu Skibicki (4-3)

Combat poids plume : # 8-Amanda Bell (7-7) vs. Marina Mokhnatkina (4-2)

Combat poids mi-lourd : Alex Polizzi (7-1) vs. Gustavo Trujillo (3-1)